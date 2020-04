„Fifty Shades of Grey“ im TV: Was Sie über den Hype wissen müssen

Das ZDF zeigt am Montag zwei Teile von „Fifty Shades of Grey“. Was Sie jetzt über die Diskussionen über den BDSM-Film wissen müssen.

Dakota Johnson und Jamie Dornan spielen die beiden Hauptrollen in der Verfilmung von „Fifty Shades of Grey“.

Berlin. Über 130 Millionen Mal wurde das Buch weltweit verkauft, die Filme spielten mehr als eine Milliarde Dollar ein – kaum eine Geschichte war in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie die „Fifty Shades of Grey“-Reihe.

Jetzt zeigt das ZDF den ersten und den zweiten Teil der Verfilmung in seinem „Montagskino“. Am Montag, den 20. April, bringt der Sender um 22.15 Uhr „Fifty Shades of Grey“, am darauffolgenden „Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe“. Die späte Spielzeit deutet darauf hin, dass die unzensierte Version der Erotikfilme gezeigt werden.

Während viele Fans die Reihe als romantisch und tabubrechend feiern, kritisieren viele Literaturkenner und Wissenschaftler die Geschichte. Die Bücher seien schlecht geschrieben, sexistisch, würden Gewalt an Frauen propagieren. So nur einige der Vorwürfe. Der Film selbst wurde einige Male mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet. Eine Studie hat untersucht, welche Leserinnen sich von dem Buch besonders angezogen fühlen.

„Fifty Shades of Grey“: Darum geht es

Wer die Handlung der Reihe nicht mehr ganz im Kopf hat, hier eine kurze Zusammenfassung: Die 21-jährige Studentin Anastasia Steele verliebt sich in den 27-jährigen Millionär Christian Grey. Steele ist Jungfrau, Grey praktiziert BDSM, wobei er den dominierenden Part ausübt.

Steele fühlt sich im Wechsel von ihm angezogen und abgestoßen, geht aber schließlich eine monogame Beziehung mit ihm ein. Nach einigen Hindernissen, die überwunden werden müssen, heiraten beide und bekommen Kinder.

Studentin Anastasia Steele lernt Millionär Christian Grey bei einem Interview kennen.

Foto: Universal - Focus Features / imago/Prod.DB

Die britische Autorin Erika Leonard James begann mit der Bearbeitung des Stoffes zunächst als Fan-Fiction der Twilight-Saga von Stephenie Meyer. Ihre ersten Entwürfe veröffentlichte sie auf ihrer Internetseite. Andere Fans der Vampir-Saga lasen die Texte und gaben ihr Rückmeldungen. James veröffentlichte den Text selbst als eBook, Verlage wurden auf den Roman aufmerksam und das Buch wurde ein weltweiter Erfolg.

Buch zeigt Phasen häuslicher Gewalt

Ein Erfolg, mit dem sich auch Forscher beschäftigen. So untersuchten Wissenschaftler der Michigan State University, welche Leserinnen sich von dem Buch besonders angezogen fühlen.

Anastasia Steele durchlebe in der Geschichte Phasen, die charakteristisch für Frauen sind, die mit häuslicher Gewalt konfrontiert werden, so Amy Bonomi von der Michigan State University.

Ihre Vermutung: Das Buch zieht vor allem Leserinnen an, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, oder deren Persönlichkeit der von Anastasia ähnelt. Für ihre Studie wertete die Expertin für häusliche Gewalt die Aussagen von mehr als 715 Frauen im Altern zwischen 18 und 24 Jahren aus.

Höheres Risiko von Essstörungen

Der Unterschied zwischen den Teilnehmerinnen, die das Buch gelesen hatten und denen, die es nicht gelesen hatten: Die Frauen, die den ersten Teil der Reihe kannten, hatte ein um 25 Prozent erhöhtes Risiko, mit einem Partner zusammen zu sein, der sie beschimpfte oder beleidigte. Das Risiko, dass der Partner Tendenzen zum Stalken zeigte, war um 30 Prozent erhöht.

Buch und Film wurden millionenfach verkauft – von den Kritikern jedoch wenig gelobt.

Foto: Universal - Focus Features / imago/Prod.DB

Die Frauen, die alle drei Bücher gelesen hatten, waren mehr als doppelt so häufig „Binge-Trinker“, als Frauen, die die Reihe nicht kannten. Das heißt, sie tranken mehr als fünf alkoholische Getränke an einem Abend an mindestens sechs Tagen pro Monat.

Weiter war es bei Leserinnen der Reihe doppelt so wahrscheinlich, dass sie mit bereits mit mehr als fünf Partnern Sex hatten. Das Risiko für Essstörungen war ebenfalls erhöht.

Tabubruch und offenes Ausleben der eigenen Sexualität

Was Kritiker als Verharmlosung von Gewalt an Frauen anprangern, feiern Fans der Reihe als offenes Ausleben der eigenen Sexualität. Auch die Erotikbranche freut sich über den Erfolg von „Fifty Shades of Grey“. Nach eigenen Angaben sei nach den Buch- und Film-Veröffentlichungen das Interesse an Sexspielzeug gestiegen. Die Branche reagierte mit eigens auf die Reihe abgestimmten Paketen.

Ob nach der Ausstrahlung im Free-TV am Montag ein weiterer Anstieg im Verkauf von Sextoys zu verzeichnen ist, oder die Zuschauer den Film hart kritisieren, bleibt abzuwarten.

„Fifty Shades of Grey“ – weitere Informationen:

Bereits die Trailer der Filme waren zu YouTube-Hits geworden. Nachdem die „Fifty Shades of Grey“-Reihe die Geschichte aus der Sicht von Anastasia erzählt hatte, veröffentlichte James einen weiteren Band, indem Christian als Ich-Erzähler Teile der Geschichte erzählt. (msb)