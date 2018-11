"Bauer sucht Frau": Stephan will mit Steffi „vier Bambinos“ zeugen

Berlin. Es gibt Themen, die schneidet man beim ersten Date besser noch nicht an. Dass man sein Gegenüber gern heiraten und so schnell wie möglich eine ganze Horde Kinder mit ihm zeugen würde, gehört zum Beispiel dazu. Kein Problem ist das hingegen in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ – zwischen den Heuballen gelten eben andere Gesetze.

Ganz schön ans Eingemachte geht es in der vierten Folge der 14. Staffel beim Alliterationspreis-Gewinnerpaar Stephan und Steffi. Die 36-jährige Friseurmeisterin hat ihre Hofwoche bei dem schwäbischen Bauern gerade erst begonnen. Doch schon beim Abholen am Bahnhof landet Stephans Hand zielsicher auf Steffis Gesäß – und bahnt sich seitdem ständig ihren Weg dorthin. Bei einer Führung durch sein Haus verkündet der 40-jährige Schwabe seiner Herzensdame, die vielen Stühle im Esszimmer für ihre zukünftigen „vier Bambinos“ reserviert zu haben.

Im Schlafzimmer für ein Pulk von „Bambinos“ sorgen

Stephan zeigt Steffi seinen Hof – samt Kapelle.

Foto: MG RTL D

Kinder hätte er halt schon gern „zwei, vier, sechs, acht“. „Familie gründen find’ ich total super“, sagt die Friseurmeisterin dazu. Deshalb nimmt sie auch nicht Reißaus, als er ihr ein leeres Zimmer präsentiert. „Babyzimmer ist das“, klärt er auf.

Die Hausbesichtigung ist damit noch nicht vorbei. Sie führt in sein unordentliches Schlafzimmer, oder nach Stephans Worten: in „den Raum, in dem die Bambinos gemacht werden“. Die Infrastruktur spielt dem Schwaben zusätzlich in die Karten. Nebenan gibt es eine Kapelle, in der er bereits die gemeinsame Hochzeit plant.

Annett kämpft gegen Bernhards Macho-Allüren

Dass bei „Bauer sucht Frau“ oft keine rationalen Entscheidungen getroffen werden, beweist auch die aufkeimende Romanze zwischen dem schwäbischen Schweinebauern Bernhard und der 43-jährigen Annett. Die toughe Angestellte bei einem Automobilzulieferer will den Haushalt nicht allein schmeißen – und kämpft unerbittlich gegen die Macho-Allüren des 53-jährigen Landwirts, der normalerweise von seiner Mutter umsorgt wird.

Eine Sisyphos-Arbeit. Schlechte Stimmung zieht auf, als er selbst kochen soll. „Hausfrau wollte ich eigentlich nicht werden – das ist ausgeschlossen“, motzt er. Er suche „halt einfach eine Partnerin, die ein bisschen kochen kann und den Haushalt führt.“ Annett bleibt trotzdem.

Seit 2005 sorgt „Bauer sucht Frau“ sehr erfolgreich für ganz viel Liebe auf dem Land: 28 Hochzeiten wurden gefeiert, 14 Babys geboren und mehr als 20 Paare sind bis heute zusammen – so die Liebesbilanz nach 13 Staffeln. „Meine Bauern beweisen einfach ein gutes Händchen bei ihrer Damenwahl“, erklärt Moderatorin Inka Bause den Erfolg der TV-Romanze. Ab 15. Oktober sendet RTL die 14. Staffel. Wir stellen die 12 Landwirte vor. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Die Bauern der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“: (v.l.) Stephan aus Schwaben, Leopold aus Österreich, Bernhard aus Schwaben, Christian aus dem westlichen Hunsrück, Jörn aus Namibia, Schäfer Dirk aus Nordrhein-Westfalen, Liebesbotin Inka Bause, Andreas aus British Columbia, Kanada, Niels aus Niedersachsen, Claus aus Niedersachsen, Matthias aus Schwaben, Marco aus Baden-Württemberg und Guy aus Luxemburg. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Matthias (23) kommt aus Lechtal in Schwaben (Bayern) und lebt mit seinen Eltern, seiner Schwester und seiner Oma auf dem Hof. Er wird einmal den elterlichen Betrieb übernehmen. In seiner Freizeit ist der Jungbauer begeisterter Bergsteiger: „Ich bin keine Sportskanone, aber ich komm schon rauf!“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Er hatte noch keine feste Beziehung. „Aber ich muss die Frau erstmal kennenlernen, um mich zu verlieben. Da sind viele Mädels gleich weg. Schön wäre, wenn sie ohne Vorurteile kommt und sich das hier alles einfach anguckt. Das wäre das Wichtigste für mich.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Bei der Arbeit setzt er auf moderne Technik: Seine Kühe bekommen ihr Futter von einem ferngesteuerten Futteranschieber und beim Melken hilft ein Roboter mit Laser zum Eutertasten: „Das gefällt den Kühen ganz gut.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Bernhard lebt auch in Schwaben und ist der Onkel von Bauer Matthias. Der 53-Jährige kümmert sich auf seinem Hof um Schweine, Schafe und Hühner und baut zudem Zuckerrüben, Mais und Weizen an, um seine Tiere damit zu versorgen. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Er lebt alleine auf dem Hof, doch seine Eltern kommen noch täglich vorbei, um ihn auf seinem Hof zu unterstützen. „Ohne meine Mutti gäbe es bei mir nur Butterbrot!“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Der 1,70 Meter große Bernhard betreibt Kampfsport und liebt es zu Rock’n‘Roll zu tanzen. „Ich suche eine Frau, die mit mir durch dick und dünn geht. Sie sollte eine selbstbewusste, aktive Frau sein, die auch mal mit mir feiern geht. Und Humor muss sie haben, denn zusammen Lachen ist wichtig.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Guy (45) lebt allein auf seinem Hof in Diekirch in Luxemburg. Der Fische-Mann bewirtschaftet hier 140 Hektar Grünfläche mit dazugehörigem Ackerbau und Forstwirtschaft. Kühe, Pferde, Hund und Katze gehören mit dazu. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

In seiner Freizeit verarbeitet der Bauer sein Fleisch am liebsten selber. Mit der großen Liebe hat es bei Guy bisher nicht geklappt: „Die Frauen konnten sich auf dem Hof nicht einleben, die Landwirtschaft hat sie überfordert. Ich wünsche mir deshalb eine Partnerin, die in meinem Alter ist und mit mir an einem Strang zieht.“ Der 1,79 große Landwirt würde sich am meisten freuen, wenn seine Traumfrau gleich ein Kind mit auf den Hof bringt, das Lust hat, den Betrieb eines Tages zu übernehmen und damit den Familienbesitz zu erhalten. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Der Kuhbauer Leopold (48) aus Österreich bewirtschaftet mit seinen Eltern 20 Hektar Grünland und kümmert sich liebevoll um seine Tiere. In seiner Freizeit ist der schüchterne Single bei der Freiwilligen Feuerwehr, wandert leidenschaftlich gern oder radelt, begleitet von seinem Hund Tobi. Eine richtige Beziehung hatte er noch nie. „Ich suche eine naturverbundene Frau, die unternehmungslustig, ehrlich und treu ist. Außerdem soll sie mich so nehmen wie ich bin.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Der naturliebende Rinderzüchter Christian lebt im westlichen Hunsrück (Rheinland-Pfalz) zusammen mit seinem 96-Jährigen Vater. Der 56-Jährige kümmert sich allein um 70 Hektar Grün- und Ackerland und seine 30 Tiere. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

In seiner Freizeit unternimmt er am liebsten Ausflüge mit seiner Hündin Raika oder fährt Fahrrad. Der lebenslustige Landwirt möchte zusammen mit seiner Traumfrau viel unternehmen und immer wieder Neues entdecken. „Meine Traumfrau sollte so zwischen 40 und 60 Jahren alt sein. Ich suche keinen Modeltyp, ein paar Pfunde stören mich nicht. Eine Frau könnte mich glücklich machen, indem sie zu mir steht und Zeit mit mir verbringt.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Jörn (38) lebt gemeinsam mit seinen Eltern in vierter Generation auf einer Farm – mit Buschcamp, Rindern, Giraffen – im afrikanischen Namibia. Besonders eng verbunden ist der leidenschaftliche Farmer mit dem Eingeborenenstamm San, der auf seiner Farm lebt. Schon mit zwei Jahren spielte er mit den Kindern und ist gemeinsam mit ihnen aufgewachsen. Deshalb spricht er auch die Sprache „seiner Leute“, Ju’’hoan, eine der ältesten Sprachen der Welt. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Ich habe hier alles, was ich mir wünsche, außer einer Partnerin, mit der ich das alles teilen kann. Ich suche eine Frau zwischen 25 und 38 Jahren. Sie sollte sportlich und aktiv sein, sowie offen auf die Menschen hier zugehen.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Vollblut-Bauer Stephan aus Schwaben (40) bewirtschaftet mit seinen Eltern 95 Hektar Land. Außerdem kümmert er sich um einen Bullenmastbetrieb und versorgt Schafe, Hühner, Kaninchen und Enten. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Ich hoffe endlich eine schlagfertige Partnerin zu finden, die mit mir den Familienbetrieb weiter fortführen möchte. Sie sollte ihren eigenen Kopf haben und mein passendes Gegenstück sein, damit wir eine Familie gründen können. Wenn sie auch noch gut kochen könnte, wäre ich rundum glücklich, denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen“. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Andreas (67) lebt auf seiner 32 Hektar großen Ranch mitten im Westen Kanadas, in British Columbia. Der gebürtige Schweizer wanderte 1997 aus. Der gelernte Zimmermann schloss seine Firma, ließ alles hinter sich und lebt nun gemeinsam mit seinen Tieren seinen Traum von Freiheit. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Meine Traumfrau sollte sportlich sein, zwischen 60 und 65 Jahre alt und einfach meine Interessen teilen. Wenn sie gerne wandert, reiten geht oder das Bootfahren mag, ist das ideal. Sie sollte sich natürlich ein Leben hier in Kanada vorstellen können, das ist die Bedingung, sonst geht es ja nicht.‘‘ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Bauer Niels (30) lebt mit seiner Oma auf dem Hof in Cuxhaven (Niedersachsen). Als Landwirtschaftsmeister betreut er hauptberuflich die Kühe im benachbarten Milchviehbetrieb. Auf seinen eigenen 30 Hektar Grün- und Ackerland baut er Getreide an und versorgt seine Pensionspferde und sein Pony. In seiner Freizeit schwimmt er, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und engagiert sich sozial im Dorf. „Flirten ist nichts für mich, ich spreche sofort los und bin direkt. Ich sehne mich echt nach jemandem, der da ist, wenn ich nach Hause komme. Eine Frau mit der man auch mal spazieren gehen und etwas gemeinsam machen kann.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



In Nordrhein-Westfalen lebt der Schäfer Dirk. Hauptberuflich arbeitet der gelernte Landwirt in einem Schweinemastbetrieb. Der humorvolle Bauer geht in seiner Freizeit in den Schützenverein und verbringt sehr gerne Zeit mit seinen Patenkindern. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Mein Traum wäre eine feste Partnerin zu finden und mit ihr vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Wenn sie schon eins hat, ist das auch kein Problem“. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Schweinebauer und Pferdezüchter Claus (47) lebt mit seinem Sohn und seinen Eltern auf dem Hof in Diepholz (Niedersachsen). In seiner Freizeit ist der im Sternzeichen geborene Wassermann oft mit Freunden auf Achse, geht gern spazieren, liebt Schützenfeste und Rad fahren. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Seit seiner Scheidung ist der 47-Jährige wieder Single. „Ich wünsche mir eine natürliche, selbstbewusste Frau, die mir auch mal sagt, wo es lang geht. Außerdem sollte sie humorvoll sein, Pferde lieben und auch mit der Familie gut auskommen. Wenn sie dann auch noch Lust hätte, das Haus liebevoll zu verschönern, wäre mein Glück perfekt.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Oliwia und der obligatorische Griff in die Kuh

Übersetzerin Oliwia hat keine Berührungsängste und hilft Jörn beim Trächtigkeitstest einer Kuh.

Foto: MG RTL D

Unterdessen hat die bacheloreske Ménage-à-trois in Namibia endlich ein Ende gefunden: Nachdem sich der 38-jährige Farmer Jörn einige Zeit gemeinsam mit der Übersetzerin Oliwia (28) und der Konstrukteurin Ilona (29) auf seinem Hof getummelt hat, überreicht er nun der ersteren seine imaginäre finale Rose. Wohl verdient: Um ihre Eignung für die Farm unter Beweis zu stellen, führte Oliwia ihren kompletten Arm beherzt in das Hinterteil einer Kuh ein, wo sie die Gebärmutter des Tieres ertasten musste.

Ihr weißes Top überstand den Eingriff unbefleckt. Auch der perfekt gezogene Lidstrich trug keinen Schaden davon. Geübte „Bauer sucht Frau“-Zuschauer dürfte die Aktion wenig schockiert haben: Der Griff in die Kuh-Vagina ist inzwischen obligatorisch. Wie viele wohl in dieser Staffel noch folgen?

Tayisiya zählt beim Problemlösung auf die Liebe

Vielleicht hat es ja tatsächlich schon so sehr bei den Kandidaten gefunkt, dass über die eine oder andere Sonderbarkeit hinweggesehen wird. Tayisiya, die 21-jährige Profi-Tennisspielerin, will ihrem schwäbischen Jungbauern Matthias endlich ihre Sportart näher bringen. Gar kein so leichtes Unterfangen: Der 23-jährige Milchbauer besitzt nämlich keine Sportkleidung.

Zum Glück hat er aber eine Fake-Lederhose aus Jersey-Stoff im Schrank, die ihm maximale Bewegungsfreiheit im alpinen Look ermöglicht. Tayisiya findet es nicht schlimm, dass er keine Sportskanone ist: „Wenn man sich liebt, wird es kein Problem sein, dass ich Tennis spiele und er ein Bauer ist.“ Mit der Zweisamkeit verhält es sich nämlich laut der Dortmunderin ganz einfach: „Bei Liebe gibt es keine Grenzen.“

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.