"Mein Freund Michael": Vox-Doku zeigt seltene Archivbilder von Michael Jackson

Vox-Doku „Mein Freund Michael“ zeigt Michael Jacksons private Seiten. Am Ende erscheint der „King of Pop“ rätselhafter als zuvor.

Seinen Erben bringt der „King of Pop“ weiter Millionen ein. Seit fünf Jahren führt er die Liste der bestverdienenden toten Stars an. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ im Jahr 2017 waren es mit Plattenverkäufen, Einnahmen aus dem Musikrechte-Katalog und aus Shows über Jackson etwa 75 Millionen Dollar.

Im Juni 2009 starb Michael Jackson im Alter von 50 Jahren an einem tödlichen Mix von Medikamenten. Mitte Juli hätte eigentlich seine Comeback-Tour in London beginnen sollen. Zehn Wochen nach seinem Tod wurde Jackson in einem Mausoleum auf dem Forest Lawn Friedhof in Glendale nahe Los Angeles bestattet.

In Erinnerung bleibt auch der bizarre Auftritt 2002 in Berlin. Der damals 44-Jährige zeigte sich den wartenden Fans am Fenster seiner Suite im fünften Stock – und hielt seinen neun Monate alten Sohn Prince Michael II. über die Balkonbrüstung.

Michael Jackson flüchtete sich in die Musik. Seine Superhits wie „Thriller“, „Off the Wall“, „Billie Jean“, „Beat It“, „Bad“, „Dangerous“, „History“ stürmten über Jahre hinweg die Charts.

Später lamentierte der Musiker in TV-Interviews über seine „verlorene Kindheit“. Unter Tränen sagte er einmal: „Ich wollte immer nur ein ganz normaler kleiner Junge sein. Aber das Schicksal hat es anders gewollt.“ Sein Vater, so Jackson, „hat mir nie gesagt, dass er mich liebt“. 1993 erzählte er im Interview mit Oprah Winfrey von Gewalt in der Familie.

Essen. Man möchte ihn augenblicklich nach Hause schicken und ihm vielleicht noch eine Tasse Kakao warm machen: Michael Jackson wirkt zerbrechlich, überfordert und verstört, als er 2002 vor der Bambi-Verleihung dem Verleger Hubert Burda vorgestellt wird.

In einer Art Übersprunghandlung fängt er an, Fussel vom Smoking seines Gastgebers zu entfernen. Wie, fragt man sich, steht dieser fahrige und nervöse Mann Auftritte vor Zehntausenden durch, bei denen er minutiös funktionieren muss?

Die Vox-Doku „Mein Freund Michael“ macht es sich zur Aufgabe, den Menschen abseits der umjubelten Bühnenfigur zu beleuchten. Antworten auf die offenen Fragen verspricht sie. Das ist ein vermessener Anspruch, dem Filmemacherin Claudia Mennes auch in ihren ausschweifenden 270 Minuten nicht gerecht werden kann.

Dabei hat sie hastig und ein wenig chaotisch ­zusammengeschnitten, was die Archive hergaben. Doch erschlagen von der Vielzahl an gezeigten Marotten und Skandalen, erscheint Michael Jackson, der am 29. August 60 Jahre alt geworden wäre, dem Zuschauer am Ende rätselhafter als je zuvor. Eine neue These liefert der Film nicht. Stattdessen wird auf eine Weise kommentiert, wie man sie aus Promi-Magazinen kennt: atemlos und mit vielen Superlativen.

Doku richtet sich ganz klar an Fans

Der titelgebende „Freund“ von Michael Jackson ist der hessische Geschäftsmann Dieter Wiesner, der eine Zeit lang als „Berater“ des Stars in Erscheinung trat. Hier darf er seine hinlänglich in der Boulevardpresse und einem Enthüllungsbuch ausgebreiteten Anekdoten wiederholen.

Er inszeniert sich als Jacksons Fels in der Brandung. „Wir konnten stundenlang reden, er wusste, da würde nichts nach außen dringen“, sagt er, um dann wieder einmal eine Anrufbeantworter-Nachricht abzuspulen, in der ein desolater Jackson ihn um Hilfe bittet. Geschwiegen wird dagegen über die juristischen Auseinandersetzungen, die Wiesner und Jackson sich einst lieferten.

Die Doku richtet sich ganz klar an Fans. Die Prozesse gegen Jackson wegen Kindesmissbrauchs werden nur am Rande erwähnt. Dabei ist seine selbstvergessen zur Schau getragene Verehrung von Kindern nur schwer erträglich.

Abgesehen davon bieten teils seltene Archivbilder tatsächlich einen Eindruck vom privaten Jackson. Es ist ergreifend zu hören, wie er Demütigungen seines Vaters schildert: „Er sagte: ,Mein Gott, ist deine Nase dick. Von mir hast du die nicht.‘“ Ein Klassiker: sein theatralischer, öffentlicher Kuss mit Kurzzeit-Ehefrau Lisa Marie Presley. Die beiden wirken dabei so überzeugend wie Vegetarier, die gezwungen werden, in eine Wurst zu beißen.

Fazit: Ein überlanger Kessel Buntes für Fans.

• Vox, Samstag, 25. August, 20.15 Uhr

