"Spiegel": Chefredakteur Klaus Brinkbäumer muss gehen

Klaus Brinkbäumer wird als Chefredakteur des „Spiegel“ abgelöst. Ihm folgt ein Trio an der Spitze – doch es gibt einen starken Mann.

Hamburg. Erneuter Personalwechsel an der Spitze des „Spiegel“: Klaus Brinkbäumer wird als Chefredakteur des Nachrichtenmagazins abgelöst. Brinkbäumer stand erst seit 2015 an der Spitze des Blattes.

In der langen Geschichte des „Spiegel“ gab es sowohl Chefredakteure, die das Blatt ganz allein führten, als auch Doppelspitzen. Künftig – und das ist neu – wird das Nachrichtenmagazin nach Informationen unserer Redaktion von einem Trio geleitet.

Ihm gehören die bisherige Chefin von „Spiegel Online“, Barbara Hans, Ulrich Fichtner, bislang Reporter im „Spiegel“-Gesellschaftsressort sowie Steffen Klusmann an, der derzeit noch Chefredakteur des „Manager Magazins“ ist. Alle drei werden sich „Chefredakteur“ nennen. Klusmann ist jedoch Erster unter Gleichen. Er trägt zusätzlich den Titel „Vorsitzender der Chefredaktion“.

„Spiegel“ sondierte zwei Jahre den Markt

Mit der Berufung enden knapp zwei Jahre, in denen die Anteilseigner des Nachrichtenmagazins, allen voran der „Spiegel“-Hauptgesellschafter Mitarbeiter KG, den Markt nach einem neuen Chefredakteur sondiert hatte.

Das Verlagshaus des Spiegelverlags an der Ericusspitze in Hamburg. Der Verlag wollte sich zunächst nicht äußern.

Foto: Waldmüller / imago/Waldmüller

Der bisherige „Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer hat nach Ansicht der Gesellschafter die geplante Fusion zwischen Print- und Online-Redaktion nicht energisch genug vorangetrieben.

Diese Verschmelzung soll nun möglichst schnell über die Bühne gehen. Zu diesem Zweck werden der „Spiegel“ und Spiegel Online ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, für das die geplante gemeinsame Redaktion von Print und Digital arbeiten soll. Dieser Gemeinschaftsredaktion wird das neue Chefredakteurs-Team vorstehen.

Meldungen von Mediendiensten, Hans und Fichtner seien nur Klusmanns Stellvertreter, sind folglich ebenso unzutreffend wie Spekulationen, Fichtner werde für Print und Hans für Online verantwortlich sein. Das Trio wird vielmehr gemeinsam entscheiden, wie und auf welchen Kanälen bestimmte Storys und Nachrichten ausgespielt werden.

Die Gründung des Gemeinschaftsbetriebs benötigt offenbar noch etwas Zeit. Folglich wird in Verlagskreisen damit gerechnet, dass die neuen Chefredakteure erst zum Jahreswechsel ihr Amt antreten können. Ob bis dahin Brinkbäumer oder aber seine Stellvertreter die „Spiegel“-Redaktion führen werden, ist unklar.

Klaus Brinkbäumer kann nach New York wechseln

Foto: Sven Hoppe / dpa Picture-Alliance

In Redaktionskreisen heißt es, Brinkbäumer habe erst diesen Mittwoch offiziell von seiner geplanten Absetzung erfahren. Der Vertrag des noch amtierenden Chefredakteurs sieht vor, dass er in das New Yorker „Spiegel“ -Büro wechseln kann, sobald er die Chefredaktion verlässt.

Eine Stellungnahme des Spiegel-Verlags zu den geplanten Veränderungen liegt bisher nicht vor.

Die Ablösung von Klaus Brinkbäumer lag offenbar schon eine Zeit lang in der Luft. Bereits im März berichtete unsere Redaktion, dass sich beim „Spiegel“ ein Ende der Ära Brinkbäumer andeuten könnte. Die Gerüchte verdichteten sich, als die Redaktionen von „Spiegel“ und dem Online-Ableger „Spon“ im April zusammengelegt wurden. (KHR/bekö)

