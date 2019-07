Hamburg. Dies ist ein Buch über Heimat, nein: Es sind zwei Bücher über Heimat. Man kann mit „Eine Wohnung in der Stadt“ anfangen. Helles Cover, ein Gemäuer, durch das ein Riss verläuft. Oder man wendet die doppelte Drucksache in seiner Hand. Dann blickt man auf das Cover von „Ein Haus auf dem Land“. Dunkle Anmutung, ein Blitz, der einen düsteren Himmel zerreißt.

Die beiden Verpackungen spiegeln optisch einander; Gleiches tun die Themen, denen sich der 1974 geborene Schriftsteller Jan Brandt („Gegen die Welt“, „Tod in Turin“) widmet. Eigentlich ist es nur ein Thema. Es geht ums Wohnen. Und dabei in einem größeren Kontext um Heimat, Lebensentwürfe und die Werte, nach denen eine Gesellschaft leben will. Im Mittelpunkt steht der Autor selbst, der in einer Mischung aus Essay und Reportage von den zwei Vorgängen berichtet, die ihn zuletzt so beschäftigt haben, dass er aus seiner trauten Berliner Schreiberklause ausbrach. Er überlegte zum einen, ein altes Haus in Ostfriesland zu kaufen und suchte für dieses Unterfangen offensiv Mitstreiter. Zum anderen ging er in Berlin auf Demos und schrieb Artikel, er politisierte sich. Weil er nämlich gar keine Schreiberklause mehr hatte.

Sehnsucht nach Rückkehr kommt in Ostfriesland auf

Jan Brandt: „Ein Haus auf dem Land/Eine Wohnung in der Stadt“, Dumont, 424 S., 24 Euro.

Foto: DuMont Verlag

Jan Brandt war wegen Eigenbedarfs gekündigt worden und danach elf Monate wohnungslos. Er kam als Zwischenmieter unter, eher er in Schöneberg eine bezahlbare Zweizimmerwohnung fand. Von dem Jahr auf Wohnungssuche erzählt er nun, es ist eine bekannte Klage, die im Gewand des sachlichen und gut informierten Frontberichts von der Gentrifizierung daherkommt. In der Genauigkeit des Mietwahnsinns, der abrupt die Luft aus den Träumen von der Berliner Freiheit lässt, in der Hingabe an den Spezialsprech, der nur Quadratmeterpreise und Nettokaltmieten kennt, liegt die reine Wahrheit der modernen Großstadtwohnnöte.

Um eine ganz andere Immobilie geht es, als Brandt in seine norddeutsche Heimat reist. Das Haus des Urgroßvaters, das schon länger nicht mehr im Familienbesitz ist, ein schönes ostfriesisches Backsteingebäude, weckt bei ihm Sehnsüchte nach Rückkehr. „Ein Haus auf dem Land“ als Kehrseite von „Eine Wohnung in der Stadt“: Die Stadtflucht-Ideen kommen nicht zufällig dann, wenn die Stadt ihre immer ätzendere Seite zeigt. Eine Art Midlife-Crisis könnte es auch sein, die sich Brandts bemächtigt.

Er trifft seine ehemaligen Klassenkameraden, die immer noch am Ort ihrer Herkunft wohnen. Ihr Leben kommt ihm gar nicht so schlecht vor. Als ein Bauunternehmer, der, kein Witz, Uwe Tellkamp heißt (wie der Schriftsteller), das Haus der Vorfahren abreißen will, kämpft Brandt verbissen um dessen Erhalt. Dieser zweite Häuserkampf ist eindrucksvoller als der erste. Aber bei Brandt gehören beide zusammen. Ein lesenswertes, wichtiges, auch komisches Buch.