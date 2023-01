Wincent Weiss live in der Elbphilharmonie – Benefiz-Konzert für Channel Aid

Norddeutscher Popstar gibt in Hamburg ein einzigartiges Heimspiel. Das Konzert von Wincent Weiss und weiteren Stars hier im Livestream.

Wincent Weiss live in der Elbphilharmonie Hamburg

„Channel Aid“ Jetzt live: Wincent Weiss spielt in der Elbphilharmonie

Hamburg. Robbie Williams war gestern, heute ist Wincent Weiss: Der 29 Jahre alte Sänger („Feuerwerk“, „Wer wenn nicht wir“) und „The Voice Kids“-Coach aus Bad Oldesloe eröffnet am Dienstag das Pop-Jahr in der Elbphilharmonie mit einem Auftritt im Rahmen des „Channel Aid – live in Concert by JBL“.

Das Benefizkonzert in Hamburgs berühmtestem Haus ist zwar längst ausverkauft, kann ab 20 Uhr aber in einem Livestream verfolgt werden (siehe oben). Der Clou dabei: Für jeden Klick auf den Konzertstream auf YouTube oder TikTok werden Spenden zu Gunsten von Kindern sowie Menschen mit Handicap generiert, ohne eigenes Geld in die Hand nehmen zu müssen – sofern die Werbung nicht weggeklickt wird.

Wincent Weiss live in der Elbphilharmonie: Diese Künstler unterstützen ihn

Neben diesem Konzept ist auch die musikalische Kombination weltweit einzigartig: Wincent Weiss wird beim „Channel Aid“-Gig exklusiv begleitet vom Orchester Ensemble Matheus unter der künstlerischen Leitung von Dirigent Jean-Christophe Spinosi. Im Vorprogramm treten außerdem zwei nationale Newcomer auf – der Düsseldorfer Rapper und Popsänger Kayef („Ich würd' lügen“) und die Nachwuchssängerin Loi aus Mannheim (“Gold“).

Initiator Fabian Narkus (l.) freut sich, für die fünfte Auflage des Benefizkonzerts „Channel Aid“ mit Wincent Weiss ein musikalisches Schwergewicht in die Elbphilharmnoe lotsen zu können.

Foto: Imago/Stephan Wallocha

Das „Channel Aid“-Konzert findet zum fünften Mal statt. Channel-Aid-Gründer Fabian Narkus will damit die „Generation YouTube“ für Wohltätigkeit sensibilisieren. „Es fühlt sich wie ein Neustart an und wir sind voller Vorfreude. Und das nicht nur wegen der tollen Musik, sondern auch, weil wir mit Channel Aid wieder denen helfen können, die es nicht so leicht haben im Leben“, sagte er im Vorfeld.

Wincent Weiss spielt Konzert in der Elbphilharmonie für soziale Projekte

Der Erlös gehe an soziale Projekte wie „Chance to Dance“, das Tanzkurse für Menschen mit Behinderungen anbietet, oder „Right to Play“, bei dem weltweit Kinder mit spielbasierten Methoden gefördert werden. Temporär beeinträchtigt ist derweil Wincent Weiss selbst – der Sänger wird seinen Auftritt nach einem Rodel-Unfall mit einem geschienten Bein bestreiten.

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Damit ist der Künstler wiederum nicht der Erste: Im Dezember 2017 war Kinderliedermacher Rolf Zuckowski mit gebrochenem Sprunggelenk ebenfalls eingegipst im Rollstuhl auf die Bühne der Elbphilharmonie geschoben worden.

Wincent Weiss voller Vorfreude auf Konzert in der Elbphilharmonie

Nichtsdestotrotz zeigte sich Wincent Weiss schon vor seinem Konzert begeistert von der Chance, „mal an einem ganz besonderen Ort performen zu dürfen“: „Es ist für mich eine Riesen Ehre, auf dieser Wahnsinnsbühne, mit diesem herausragenden Orchester musizieren zu können. Meine Songs in einem ganz neuen Gewand zu präsentieren und – das ist das Wichtigste – damit etwas in der Welt bewegen zu können, ist einfach großartig.“

„In Begleitung eines Orchesters zu spielen, ist eine Gelegenheit, die sich nicht oft bietet“, sagte Wincent Weiss vor seinem Auftritt am 3. Januar 2023 im Großen Saal der Elbphilharmonie.

Foto: Imago/Stephan Wallocha

Vor Wincent Weiss hatte mit Robbie Williams zuletzt auch ein internationaler Popstar die Bühne der Elbphilharmonie für einen ganz besonderen Auftritt genutzt: Mitte November brachte der 48 Jahre alte Brite vor 2100 Zuschauern exklusiv unter anderem eine Neuauflage seines Welthits „Angels“ nach einer Künstlichen-Intelligenz-Komposition im Beethoven-Stil zu Gehör.