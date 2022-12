Schlager-Ikone Udo Jürgens und der weiße Bademantel – in Hamburg fing es an

„Vielen Dank für die Blumen“: Udo Jürgens im weißen Bademantel bei einem seiner mehr als 150 Hamburger Konzerte, hier am 20. Februar 1982 im CCH.

Acht Jahre nach seinem Tod steht der Star mit dem Album „da capo“ an der Charts-Spitze. In Hamburg spielte er so oft wie nirgendwo.