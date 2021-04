ZUGABE - der Kultur-Newsletter des Abendblattes

Hamburg. Hingehen oder sein lassen? Lesen oder lieber nicht? Wenn Sie wissen wollen, was in Hamburgs Kulturszene los ist und was sich ganz besonders lohnt, können Sie das jeden Donnerstag in unserem wöchentlichen Kultur-Newsletter ZUGABE lesen.



E-Mail* Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt anmelden *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.



Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.

Wir, die Kulturredakteure des Hamburger Abendblatts, schauen jeden Tag für Sie auf die Bühnen und hinter die Kulissen, hören uns in den Foyers um und sprechen mit denen, die Kultur machen und Kultur ermöglichen. Wir sind in Hamburgs Theatern und in den Konzerthäusern, in den Museen und Galerien, lesen und lauschen und schauen.

Täglich erzählen wir davon auf unseren Kultur- und Veranstaltungsseiten, wöchentlich in unserer zwölfseitigen LIVE-Beilage – und auch in unserem wöchentlichen Newsletter, der immer donnerstags in ihrem Postfach landet – wenn Sie denn mögen. Unsere „ZUGABE“.

Wir wollen Ihnen darin einen direkten Überblick über die Themen und Termine der Woche geben. Wenn Sie wissen möchten, was in Hamburg los ist – und vor allem: was sich wirklich lohnt und wo die Kunst des Weglassens angebracht wäre – dann schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns – auf Sie und unsere ZUGABE!