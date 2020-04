Leseaktion: Kirsten Boie liest persönlich für Gewinnerklasse

Hamburg. Manche Lehrer sind mit dem Lastenfahrrad oder dem Bollerwagen von Tür zu Tür gezogen, um die Bücher zu verteilen, andere haben Fotocollagen ihrer lesenden Schüler geschickt (und postwendend eine warmherzige und persönliche Antwort der Schriftstellerin Kirsten Boie erhalten).

Der Lesewettbewerb von Hamburger Abendblatt und Seiteneinsteiger e. V. ist auf eine begeisterte Resonanz gestoßen – und hat vor allem erreicht, was das Ziel der Aktion war: richtig viele Kinder, die aufgrund der Coronapandemie viele Wochen zu Hause bleiben mussten, dazu zu motivieren, zum Buch zu greifen.

Der kleine Nix stammt aus der Feder der Hamburger Illustratorin Stefanie Scharnberg.

Foto: Stefanie Scharnberg/Oetinger Verlag

Aus fünf Titeln der Hamburger Kinderbuchautorin und Ehrenbürgerin Kirsten Boie, die zum Aktionsbeginn ihren 70. Geburtstag feierte, sollte gestaffelt nach Jahrgängen gelesen oder vorgelesen werden. Viele Kinder haben die Bücher von ihren Eltern geschenkt bekommen, online bestellt oder abgeholt im Buchladen um die Ecke.

Auch dank der finanziellen Unterstützung des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ konnte der Leseförderverein Seiteneinsteiger außerdem mehr als 600 Bücher an nicht so privilegierte Hamburger Kinder verschenken.

Lesen Sie auch:

Darüber hinaus haben viele Familien die E-Books heruntergeladen, die der Hamburger Oetinger Verlag für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt hat – ebenfalls kostenlos. „Diese großartige Aktion zu Kirsten Boies Geburtstag haben wir gern unterstützt“, bestätigt Verlegerin Julia Bielenberg. „Es sollten wirklich alle mitmachen können, denn das beste Geschenk, das man Kirsten Boie machen kann, sind lesende Kinder.“

Thabo und Emma wurden gezeichnet von der Illustratorin Maja Bohn.

Foto: Maja Bohn/Oetinger Verlag

Tag des Finales ist erreicht

Nun ist der Tag des Finales erreicht. Jeweils zwei beziehungsweise drei knifflige Fragen sind pro Buch zu beantworten, jeweils eine Kreativaufgabe kommt für die jeweilige Altersstufe noch dazu. Etwas Zeit zu überbrücken gilt es ja bis zum langsamen Hochfahren des Schulbetriebs ohnehin noch.

Antworten und Lösungen für die Kreativaufgaben sollen auf DIN-A4-Papier per Brief und Post an Seiteneinsteiger e. V. gehen, Stichwort: Lesewettbewerb Kirsten Boie, Hallerstr. 5F, 20146 Hamburg.

Nicht vergessen:

Name

Alter

Adresse

Schule

Klasse

E-Mail-Adresse

Wunschbuchhandlung

Ein Kind gewinnt für seine gesamte Klasse eine Online-Lesestunde mit Kirsten Boie persönlich

Unter allen Teilnehmern werden 15 Buchgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro verlost, einzulösen in einer Buchhandlung um die Ecke. Und der große Sonderpreis ist etwas, das man mit Geld nicht so einfach kaufen kann: Ein Kind gewinnt für seine gesamte Klasse eine Online-Lesestunde mit Kirsten Boie persönlich. Die Autorin lädt zur gemeinsamen Live-Digitalkonferenz mit Schülern und Lehrkraft. Fragen an die Autorin sind natürlich ausdrücklich erlaubt.

Einsendeschluss ist Sonnabend, der 2. Mai 2020. Die Teilnahme ist nur innerhalb Deutschlands möglich. Mitmachen dürfen Teilnehmer unter 18 Jahren nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten.

Mitarbeiter der Funke Mediengruppe GmbH & Co. KG und der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinner werden informiert und im Abendblatt bekannt gegeben. Viel Glück!

( msch )