Konzert verpasst? Auftritt von Till Seifert im Video

Immer mehr Künstler bleiben mit dem Publikum per Internet in Kontakt. Till Seifert trifft mit Tönen und Texten direkt ins Herz.

Hamburg. Immer mehr Künstler bleiben in der Coronakrise per Internet mit dem Publikum verbunden. Ob Konzert, Lesung oder Podcast, wir geben in jeder Ausgabe einen Tipp des Tages, dieses Mal: Till Seifert in unserer „Digitalen Kulturreihe“.

Wer? Der Hamburger Singersongwriter Till Seifert, dessen EP „Fassaden“ die erste Auskopplung seines eigentlich 2020 erscheinenden Debütalbums ist.

Was? Till Seifert kann nicht touren, spielt aber aus seinem aktuellen Album.

Warum? Weil es guttut, ihm zuzuhören, Musik und Texte treffen ins Herz. Das Video zu „Fassaden“ gibt es auf Till Seiferts Website und YouTube – ein Konzert ist (aus dem Homeoffice in die Wohnzimmer) trotzdem etwas anderes.

Wie oft? An diesem Montag um 20.15 Uhr ist (mit Unterstützung von „About You“) Premiere auf abendblatt.de – das Konzert ist wie die anderen der Reihe anschließend jederzeit dort abrufbar.

Kostenlos? Ja.