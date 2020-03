Hamburg. Ungewöhnlich ist es schon, dass ein Satiriker wie Serdar Somuncu zum Interview ins Hotel Atlantic lädt, ins „Wohnzimmer“ von Udo Lindenberg. Somuncu ist aus seiner Wahlheimat Berlin angereist. Er ist zwar noch nicht solch ein lebendes Gesamtkunstwerk wie Lindenberg, jedoch ein Mann mit mehreren Berufen: Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, Autor und Musiker. Nach mehr als drei Jahren Pause tourt der Künstler türkischer Herkunft in diesem März und April wieder.

Am 13. März gastiert Somuncu, bekannt auch durch die ZDF-„heute-show“, als „GröHaz – Der größte Hassias aller Zeiten“ in der Sporthalle Hamburg. In der Hansestadt hat er vor gut drei Jahrzehnten noch vor acht Zuschauern im Eidelstedter Bürgerhaus gespielt, später dann im Polittbüro in St. Georg. In der fast nostalgischen Lobby des Atlantic fühlt sich Somuncu beim Interview durchaus wohl.

Hamburger Abendblatt: Sie mögen offensichtlich alte Hotels. Was Sie gewiss nicht mögen, sind Hass-Mails. Bekommen Sie mehr als früher?

Serdar Somuncu: Ja, das hat zugenommen. Die Hass-Kultur, die es in Deutschland schon immer gab, ist etablierter denn je. Die Menschen, die mir schreiben, regen sich ja meistens über das auf, was ich sage. Selten loben sie mich – und wenn, dann sind es die falschen ...

... zum Beispiel?

Somuncu: Ich hab mal einen Gag über Greta Thunberg gemacht, den hat sich sofort die AfD auf die eigene Fahne geschrieben. Ich kann ja nichts dafür, dass Idioten meine Stand-ups recyceln. Schon gar nicht muss ich deshalb aufhören zu arbeiten. Ist leider heute so, im Internet sind viel Hass und Wut.

Sind die vermehrten Hass-Mails Motivation, ja sogar Inspiration gewesen für das neue Programm? Den „Hassismus“ predigen Sie ja schon seit Jahren ...

Somuncu: Ich bin Atheist, aber Gründer und Anhänger meiner eigenen Religion, des „Hassismus“. Ich setze alljährlich in einer Art Enzyklika neue programmatische Schwerpunkte unserer Sekte, inzwischen ja fast schon eine Glaubensgemeinschaft. Und ich denke, wir werden umschwenken: Es wird künftig mehr geliebt als gehasst werden. Die Vorstufe war, dass wir hemmungslos hassen, aber mittlerweile machen uns das viele mittelmäßige bis schlechte Kabarettisten nach.

Wen meinen Sie?

Somuncu: Kabarettisten, die zum Thema Hass sagen: „Ich darf das.“ Da ist die Grenze von plump zu anspruchslos mittlerweile nahtlos. Ich versuche immer noch, meine Inhalte in das zu schmuggeln, was ich sage. Und das ist eben nicht immer nur witzig, es ist auch oft sehr ernst. Und es geht auch nicht um den Witz per se und alles, was ich in der Provokation an Spaß finden kann. Es geht tatsächlich darum, dass man die Leute ein bisschen anstößt und sagt: „Hier, darüber sollten wir noch mal nachdenken.“ Unter anderem darüber, wie solche Wellen entstehen, woher es kommt, dass plötzlich alle über ein Thema reden und man das Gefühl hat, dieses Thema ist so akut: Wenn wir es nicht heute klären, dann geht morgen die Welt unter.

Sie meinen damit den Klimawandel und jetzt insbesondere Corona?

Somuncu: Klimawandel war es vorher, aber nun ist es ganz aktuell das Coronavirus. Wir haben das Gefühl, der Weltuntergang steht vor der Tür, und schon bei einem leichten Schnupfen drehen alle durch. Dabei sprechen die Zahlen eine ganz andere Sprache. Jedes Jahr sterben weltweit Millionen von Menschen, sei es an Krankheit, Krieg oder Hunger. Diese Überreaktion grenzt an Hysterie, und sie nützt nur denen, die davon leben, dass darüber gesprochen wird.

Aber wir unterhalten uns noch ohne Mundschutz!

Somuncu: Und wenn man den Leuten sagt: 2017 sind 45.000 Menschen an der ganz normalen Grippe gestorben, warum macht ihr eigentlich solch eine Panik? Dann kommt man relativ schnell auf den Trichter, dass das eben auch Medienpolitik ist. Hinzugekommen ist das Internet. Mit Leuten, die dort ihre Meinung sagen können, zu Hashtags wie #MeToo oder zu Greta Thunberg. Das alles ist Thema in meinem Programm und die Frage: Wie gehen wir damit um?

Zur Person

Geboren 1968 in Istanbul, studierte Serdar Somuncu 1984 erst am Konservatorium für Musik in Maastricht, anschließend an der Staatlichen Hochschule in Wuppertal Musik, Schauspiel und Regie. Er inszenierte mehr als 100 Stücke, zuletzt 2018 George Taboris „Mein Kampf“ in Konstanz. Mit Hitlers Buch tourte er unter dem Titel „Nachlass eines Massenmörders“, die Lese-Tour-Erlebnisse schilderte er im Buch „Der Adolf in mir“. Seit 2014 ist er Gast der ZDF „heute-show“, bei n-tv talkt er in seiner Show „So! Muncu!“.

In Hamburg spielen Sie wieder im großen Rahmen, in der Sporthalle ...

Somuncu: … Mario Barth muss sich anschnallen, die Stadien sind demnächst nicht mehr vor mir sicher!

Aber ist es möglich, auch Ihre ernsten Anliegen vor Tausenden von Zuschauern rüberzubringen?

Somuncu: Ja. Was wir da geschaffen haben, sehe ich tatsächlich auch als Gegenbewegung. Ohne ein Plakat, ohne Fernsehwerbung , TV-Sendung und Werbe-Maschinerie die Sporthalle in Hamburg vollzubekommen, das ist eine Leistung. Vor allem wenn man sich vor Augen führt, was ich da eigentlich mache: nämlich nicht banale Comedy mit Schenkelklopfer-Humor, sondern fast schon eine philosophische Auseinandersetzung. Es ist der Beweis, dass das Publikum in Deutschland mehr will als nur plumpe Unterhaltung zwischen „Dschungelcamp“ und Michael Wendler oder eben vorgefertigtes Oberlehrer-Kabarett. Dazwischen gibt es eine Nische, und in der Nische bin ich. Das ist das Hybrid aus anspruchsvoller Unterhaltung und ernsthafter Nachdenklichkeit.

Ist das auch der Grund, weshalb Sie nicht nur in der ZDF-„heute-show“ auftreten, sondern auch im „heutejournal“ oder in Polit-Talkshows wie „Hart aber fair“?

Somuncu: Ich möchte ein vielfältiger Künstler sein, aber ich bin und bleibe auch ein interessierter Bürger. Und ich glaube, dass es wenige hierzulande gibt, die so unterschiedliche Dinge machen wie ich. Von Musik über Kabarett und Comedy bis zum politischen Kommentar. Die Sender, die mich einladen, haben das offenbar erkannt. Dem versuche ich auch ernsthaft gerecht zu werden und im „heute-journal“ nicht etwa als Kabarettist aufzutreten. Dort bin ich als Kommentator, wohingegen ich auf der Bühne in einer Rolle bleibe.

Es gab aber auch schon den Politiker Serdar Somuncu, als Kanzlerkandidaten für Die Partei bei der Bundestagswahl 2017 ...

Somuncu: … mit 7,2 Prozent in meinem Berliner Wahlbezirk Friedrichshain-Prenzlauer Berg. Mehr als FDP und AfD! Das soll mir die SPD erst mal nachmachen.

Hamburg ist ja durch einen Kabarettisten, Ihren Partei-Freund Nico Semsrott, im Europaparlament vertreten. Reicht doch?

Somuncu: Martin Sonneborn, Nico Semsrott, Jan Böhmermann – das sind prominente Beispiele für Satiriker, die mittlerweile auch ernst zu nehmende Politiker sind.

Wirklich?

Somuncu: Ich finde schon. Auch die Agenda von Martin Sonneborn hat sich verändert. Während bei ihm anfangs noch die Idee der Persiflage im Vordergrund stand, nimmt er immer mehr ernsthafte Positionen ein und hält sehr kluge Reden: pointiert und manchmal auch ironisch, wo es nötig ist, und deckt damit auch Sachen auf. Seine Rede zum Apple-Skandal – der Konzern zahlte ja nur 0,005 Prozent Steuern in Irland –, die kam auf den Punkt und war notwendig. Auch bei Jan Böhmermann hat es einen Grund, dass er SPD-Vorsitzender werden will, denn die SPD ist ja in einer desolaten Situation. Und selbst wenn es nur aufdeckt, in welchem Zustand die SPD ist, ist das ein sehr wichtiger Beitrag zur politischen Diskussionskultur.

In einigen Ländern waren respektive sind Comedians ja schon Regierungschefs!

Somuncu: Boris Johnson, Donald Trump ... Nein, Sie meinen sicher Island, die Ukraine oder Italien, wo Beppe Grillo ja mit der Fünf-Sterne-Bewegung eine Kehrtwendung gemacht hat um 180 Grad. Er war zuvor ein sehr beliebter Kabarettist. Und in der Ukraine war der jetzige Präsident Selenskyj ja auch Comedian. Die Politik kann Humor vertragen, wie Humor auch durchaus politisch sein kann.

