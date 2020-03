Hamburg. „Dynamische Lage“ ist wohl der Begriff, mit dem die Vertreter der Behörden, Veranstalter und Träger von Einrichtungen die Situation in Hamburg am häufigsten beschreiben. Klare Vorgaben gibt es bislang nicht, es wird von Tag zu Tag geguckt, wie die Lage ist. Das Abendblatt hat den aktuellen Stand an verschiedenen Stellen abgefragt.



Werden Großveranstaltungen weiterhin stattfinden?

Vorerst ja. Obwohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausdrücklich empfohlen hat, größere Veranstaltungen lieber abzusagen, bleibt die Hamburger Gesundheitsbehörde bei ihrer bisherigen Linie. Diese lautet: In jedem Einzelfall setzen sich Veranstalter, zuständige Behörden und das Gesundheitsamt zusammen und wägen die Risiken ab. Das Gesundheitsamt trägt dabei die finale Entscheidung. Von „pauschalen Lösungen“ für größere Veranstaltungen halte sie nichts, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks in der vergangenen Woche. Bislang gibt es keine Präzisierung, welche Art von Veranstaltungen die Behörde eher für problematisch hält.



Wie gehen die Schulen, an denen kommende Woche wieder der Unterricht beginnt, mit dem Thema um?

Wer in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hat, muss seine Kinder vermutlich erst mal zu Hause betreuen. „Es ist davon auszugehen, dass Hamburg im Hinblick auf die Rückkehrer aus Risikogebieten gleiche oder ganz ähnliche Regelungen treffen wird, wie sie Bayern und Baden-Württemberg getroffen haben, also dass Rückkehrer aus Risikogebieten Schulen für 14 Tage nicht betreten sollen oder eine Negativtestung vorlegen“, heißt es aus der Schulbehörde. Eine endgültige Entscheidung darüber wird im Laufe der Woche erwartet. „Wir beobachten in enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde sehr genau die Entwicklung“, sagt Sprecher Peter Albrecht. „Grundsätzlich sind es die bezirklichen Gesundheitsämter, die über geeignete Maßnahmen entscheiden. Wir als Schulbehörde setzen das dann mit eventuell betroffenen Schulen um.“



Und wie ist es bei den Kitas?

Die Träger Elbkinder und SterniPark beispielsweise bitten Eltern, ihre Kinder nach einem Urlaub in einem Risikogebiet zwei Wochen zu Hause zu lassen, wenn vorher kein negativer Test vorliegt. Mehr könne man nicht tun: „Wir können die Betreuung nicht untersagen“, sagt SterniPark-Geschäftsführerin Leila Moysich. So ist es auch bei den Elbkindern. Sprecherin Katrin Geyer: „Eine behördliche Anweisung würde hier Sicherheit geben.“ Sollten nach einem Urlaub in einem Risikogebiet zudem Symptome auftreten, müssen die Kinder zu Hause bleiben und das zuständige Gesundheitsamt informieren. „Mitarbeiter, die sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben, stellen wir für die Dauer der Inkubationszeit von der Arbeit frei“, sagt Sprecherin Geyer. Sollte sich eine neue Lage ergeben, würden die Eltern per

E-Mail und auf der Homepage informiert. Etwas verhaltener werden die Eltern von den Diakonie-Kitas im Kirchenkreis Hamburg-Ost angesprochen: „Es liegt in Ihrer Entscheidung, sich auch ohne Symptome in Quarantäne zu begeben“, heißt es in einer Mitteilung.

Hier geht es zum Corona-Newsblog für den Norden

Findet der Frühjahrsdom statt?

Nach aktuellem Stand ist eine Absage derzeit nicht vorgesehen. „Der Dom findet nach jetzigen Voraussetzungen statt“, sagte Christian Füldner, Sprecher der Wirtschaftsbehörde. Das Volksfest auf dem Heiligengeistfest ist vom 27. März bis 26. April geplant.



Werden Gottesdienste abgesagt?

Nein. Aber die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland rät dazu, auf Händeschütteln und den altchristlichen Friedensgruß („Gebt einander ein Zeichen des Friedens“) zu verzichten. Für die Praxis des Heiligen Abendmahls gelten wie gewohnt hohe hygienische Bestimmungen. Durch das Eintauchen des Brotes (Oblate) in den Kelch werde das Infektionsrisiko vermindert.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen



Wie schützen sich die drei Cruise-Terminals in Hamburg?

Am 14. März nimmt mit dem Anlauf der „Aidamar“ die diesjährige Kreuzfahrtsaison Fahrt auf. Das Cruise Gate Hamburg ist für die Terminals in der HafenCity, Steinwerder und Altona zuständig und stimmt alle präventiven Maßnahmen mit dem hafenärztlichen Dienst der Stadt Hamburg ab. Sacha Rougier, Geschäftsführerin von Cruise Gate Hamburg: „Kreuzfahrtschiffe, die derzeit in Hamburg festmachen, kommen nicht aus Risikogebieten.“ Im Rahmen von Anläufen werde die Frequenz der Reinigungen erhöht. Und in den Terminalgebäuden werden zur Händedesinfektion entsprechende Desinfektionsmittel bereitgestellt. „Cruise Gate Hamburg wird in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden sowie medizinischen Experten und den Kreuzfahrtreedereien die getroffenen Maßnahmen im Bedarfsfall entsprechend anpassen“, heißt es bei der Wirtschaftsbehörde.



Wie reagiert die Hochbahn?

In Hamburger Bussen und Bahnen werden derzeit noch keine besonderen Maßnahmen wegen Corona ergriffen. „Aktuell gelten die Empfehlungen, die ganz generell zur Grippeprophylaxe gelten, also häufiges Händewaschen oder der Verzicht aufs Händeschütteln. Auf der Basis der Empfehlungen informieren wir intern alle Mitarbeiter, insbesondere die Fahrer, und sensibilisieren sie“, sagt Hochbahn-Sprecherin Constanze Dinse. Für die Fahrer, die nur wenig Gelegenheit hätten, sich die Hände zu waschen, sei Desinfektionsmittel verteilt worden. Busse oder Bahnen würden aber nicht häufiger gereinigt als sonst. „Wir arbeiten eng mit den Experten vom Robert-Koch-Institut und Gesundheitsämtern zusammen, um die Lage einzuschätzen“, sagt Dinse. Zudem seien Notfallpläne für Pandemien hinterlegt.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst



Werden jetzt Kulturveranstaltungen abgesagt?

Derzeit nur, wenn Künstler nicht nach Hamburg reisen können oder wollen, zuletzt betraf das den italienischen Pianisten Maurizio Pollini, dessen Elbphilharmonie-Auftritt auf 2021 verschoben wurde. Von Elbphilharmonie bis Mehr! Theater, wo am Wochenende das „Harry Potter“-Theaterstück Premiere feiern soll, sind alle Veranstalter im Gespräch mit den Behörden und warten auf Anweisungen. Solange nicht behördlich angeordnet wird, dass etwa Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden müssen, ist davon auszugehen, dass nahezu sämtliche Konzerte und Theateraufführungen stattfinden. Probleme melden die Hamburger Musicaltheater: Ein Sprecher der Stage Entertainment GmbH teilte mit, man erlebe derzeit Einbrüche beim Ticketverkauf von bis zu 30 Prozent. Bislang hätten aber alle Aufführungen problemlos stattfinden können. Man habe in allen Theatern die Hygienemaßnahmen in Foyers und Hinterhäusern verstärkt und für Mitarbeiter strenge Reiserichtlinien in Kraft gesetzt.