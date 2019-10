Hamburg. Ein Dutzend Autorinnen und Autoren des Hoffmann-und-Campe-Verlags haben sich in einem offenen Brief zu den aktuellen Vorgängen in ihrem Verlag geäußert. Nach der im August angekündigten und Anfang Oktober vollzogenen Installation von Tim Jung als neuem Geschäftsführer sei die bisherige Programm-Geschäftsführerin Birgit Schmitz „auf für uns kaum nachvollziehbarem Wege dazu gebracht worden, den Verlag zu verlassen“. Vom eingesetzten Geschäftsführer oder der Ganske-Verlagsgruppe hätten sie allerdings „bisher noch keine Nachricht erhalten“, heißt es in dem Brief, über den das Branchenblatt Buchmarkt als Erstes berichtete.

In der Tat ist das Ausscheiden der seit 2017 amtierenden und bei den Autoren beliebten Birgit Schmitz bislang offiziell nicht bestätigt. In dem Schreiben bringen die Hoca-Autoren Can Dündar, Irene Dische, Daniela Dröscher, Francis Fukuyama, Julia Grosse, Sandra Gugic, Michael Haneke, Claire Messud, Hendrik Otremba, Mark Terkessidis, Miriam Toews und Barbara Zeman vor allem ihre Wertschätzung für Schmitz zum Ausdruck.

Schmitz soll bei Hoca künftig Jung unterstellt sein

„Wir schätzen Birgit Schmitz als eine mutige, kluge, progressive und nicht zuletzt nahbare Verlegerin. Der Kontakt mit ihr war für uns alle intensiv“, schreiben die Autoren unter anderem. Und weiter: „Die jüngsten Ereignisse irritieren uns und unser Verhältnis zum Hoffmann und Campe Verlag doch sehr. Der Art und Weise, wie Birgit Schmitz verfahren wird, möchten wir hiermit etwas entgegensetzen“.

Im August hatte es in einer Pressemitteilung der Ganske-Verlagsgruppe geheißen, Schmitz solle künftig als Programm-Zuständige an den neuen Geschäftsführer Jung berichten.