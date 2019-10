Hamburg. „Seid ihr alle ausgeschlafen?“, fragt Walter Fischer in die Runde. Schüchternes Nicken. „Und wisst ihr, was wir heute machen?“ Der 74-Jährige grinst, als die Mädchen und Jungen schweigen. „Wir wollen heute drucken, so wie einst Johannes Gutenberg.“ Dass den Erfinder des Buchdrucks keines der Kinder kennt, macht nichts. Am gestrigen Türöffner-Tag im Museum der Arbeit stand eine ganz andere Figur im Zentrum: die Maus. Persönlich leider verhindert wegen 179 anderer potenzieller Termine deutschlandweit, aber doch allgegenwärtig auf Plakaten, Aufklebern und Anstecknadeln; einige Besucher hatten auch ihre orangenen Stoffmäuse dabei.

2011, zum, 40. Geburtstag der beliebten „Sendung mit der Maus“ im Westdeutschen Rundfunk, wurde der Maus-Türöffner-Tag ins Leben gerufen, damit kleine und große Fans Sachgeschichten hautnah erleben können. Im selben Jahr kam Walter Fischer als Ehrenamtlicher ans Museum in Barmbek – mit 50 Jahren als Tiefdrucker auf dem Buckel. „Ich habe die Maus zu uns geholt, seitdem veranstalte ich jedes Jahr die Workshops mit Kindern in der Druckwerkstatt.“ Dabei lernen sie, wie Buchstaben und Zahlen auf Papier gebracht werden.

Motive stammen von Illustrator Artur Wiener

Schritt eins: Den eigenen Namen mit schweren Bleibuchstaben in einen Rahmen setzen. Schritt zwei: Zum „Ausschließen“ bringen, damit der Name auch ordentlich gedruckt werden kann. Schritt drei: Sich entscheiden, ob man Maus oder Elefant oder beides drucken möchte. Schritt vier: Zusammen mit einem erfahrenen Drucker, der zuvor die Holzplatte mit einer Walze eingefärbt hat, die Abziehpresse ankurbeln. Fertig ist das kleine eigene Kunstwerk samt Signatur. Die Vorlage für das Maus- und Elefantenmotiv stammt übrigens von dem Berliner Illustrator Artur Wiener, Jahrgang 1986. Seit 2013 setzt er sich für den Erhalt traditioneller Drucktechniken ein, mit dem Ziel, eine Buchdruckwerkstatt in der Uckermark zu eröffnen.

Auch, wenn die kleinen Gutenbergs nicht so viel Glück hatten wie die die Keksbäcker im thüringischen Zella-Mehlis (dort hatte man den Besuch der Maus gewonnen), gingen alle glücklich mit Maus und Elefant im Gepäck nach Hause. Und auch für die Eltern war der Besuch lehrreich. Denn wer weiß heute überhaupt noch, wie Zeitungen oder Bücher von Hand gesetzt und gedruckt wurden? Für alle Interessierten bietet Walter Fischer mit seinen 24 Kollegen regelmäßige Werkstatt-Termine auch jenseits des Türöffner-Tages an.