Hamburg. Viele nutzen den kommenden Freitag als Brückentag und können sich auf ein verlängertes Wochenende freuen. Auch, wenn das Wetter eher durchwachsen sein wird, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.



Kiel feiert den Tag der Deutschen Einheit. Auf den Bühnen am Rathausplatz, auf dem Bahnhofsvorplatz und an der Kiellinie gibt es am 2. und 3. Oktober ein buntes Programm. Auf der „Ländermeile“ präsentieren sich die Bundesländer, während die Regierung und andere Bundesinstitutionen am Ostseekai zu finden sind.



Die Köhlbrandbrücke soll es noch bis 2040 geben, und so lange sollen auch die Brückenläufe stattfinden. Am Donnerstag ist es wieder so weit: Um 9 Uhr starten die ersten Läufer von der Veddel, laufen nach Waltershof, von wo aus sie zurück an den Startpunkt laufen. Gegen 17 Uhr endet der Lauf.



Die Kräuterwelt des Niendorfer Geheges können sich Naturliebhaber am 3. Oktober von Chrissi Breyer erklären lassen. Die Ökotrophologin führt Interessierte anderthalb Stunden durch die heimische Flora. Um 11 Uhr beginnt die Führung, die 13 Euro kostet. (Anmeldung: post@chrissis-kraeuterwelt.de)



Ein Ausflug in den Hirschpark in Blankenese bietet sich für jene an, die sich eher für Fauna als für Flora interessieren. Die Hirschbrunft ist derzeit auf dem Höhepunkt. Der Eintritt ist frei.



Die 17. Lüneburger Sülfmeistertage beginnen am Donnerstag. Auf einem beschaulichen Mittelaltermarkt wird der diesjährige Sülfmeister erkoren. Dafür werden am Sonnabend Wettkämpfe wie Kistenklettern und Fassrollen ausgetragen. Der Sieger führt am Sonntag den traditionellen Kopefestumzug an.



Ein Kulturflohmarkt findet am Donnerstag auf dem Gelände des Museums für Arbeit statt (9–17 Uhr, Wiesendamm 3). Im Museum selbst findet der Maus-Türöffner-Tag statt – er eignet sich besonders für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Das Museum öffnet ihnen die Druckwerkstatt, wo die Kleinen das Druckhandwerk kennenlernen können. Die Veranstaltung läuft von 10 bis 17 Uhr. (Anmeldung: fsj@mda.shmh.de.)



Die Hamburger Kunsthalle öffnet ihre Pforten am Sonnabend speziell für Familien. Neben dem Eintritt für die Erwachsenen (14 Euro) wird eine Gebühr von einem Euro pro Person erhoben. Die Kunsthalle richtet ihr Angebot an Kinder ab fünf Jahren.



Die Diversity Fashion Days am Freitag und Sonnabend in der Handelskammer (Adolphsplatz 1) richten sich an Kunden mit Übergrößen, Behinderungen und anderen Eigenschaften, die auf gewöhnlichen Werbeplakaten nicht zu sehen sind. Messeeintritt 15 Euro, die Abendshow kostet 41 Euro.