Hamburg. Der Bass fungiert meistens als Rhythmusgeber. Im modernen Jazz gibt es jedoch eine ganze Reihe von Virtuosen, die auf dem viersaitigen In­strument Melodien spielen oder es für ausgedehnte Improvisationen nutzen. Einer der herausragenden Könner ist der Franzose Renaud Gabriel-Fons. Mit seinem speziellen Bass, der über eine fünfte Saite verfügt, beendet er einen Konzertabend, der fünf Solisten nebeneinanderstellt.

Jeder von ihnen ein Grenzgänger, für den Genrebeschränkungen nicht zählen. Gabriel-Fons beginnt seinen 20-minütigen Beitrag mit einer vom iranischen Tambourspieler Sheikh Amiri inspirierten Nummer: „Voyage à Jeyhounabad“ heißt das Stück, mit dem er das Publikum im Auditorium des neuen Bucerius Kunst Forums gleichermaßen verblüfft und begeistert.

Melodien aus aller Welt

Konzipiert hatten den Abend die NDR-Redaktionen Jazz und das neue werk vor dem Hintergrund der Foto- und Videoausstellung „Here We Are Today“, die noch bis zum 29. September am Alten Wall gezeigt wird. Jazz steht als Oberbegriff über den Soloauftritten. Dieses Genre hat vieles in sich aufgesaugt, nach 1960 war mit der Entstehung des Free Jazz alles möglich. Rhythmen und Melodien aus aller Welt wurden in die Kompositionen integriert, afroamerikanische Künstler richteten ihren Blick vor allem nach Afrika.

An diesem Abend wird der Kontinent von dem senegalesischen Kora-Spieler Seckou Keita repräsentiert. Er gehört zu den Griots, also den Erzählern seines Stammes. Mit seiner 21-saitigen Steh-Harfe, die er virtuos zupft, verstärkt er seine Geschichten.

Endresen nimmt Zuhörer mit auf einen Trip

Auch die norwegische Vokalistin Sidsel Endresen nimmt die Zuhörer mit auf einen Trip. Sie produziert mit Mund und Stimme Geräusche, die manchmal an eine rückwärts laufende Tonaufnahme erinnern, manchmal an das Aufblasen von Luftballons.

Einen weiten Bogen von seiner Vorarlberger Heimat über eine Beethoven-Sinfonie bis zu einem Hollywood-Film schlägt der Pianist David Helbock. Er ist ein Klangforscher, dem die 88 Tasten seines Flügels nicht ausreichen.

Für den Auftritt von Dirk Rothbrust muss das Publikum aufstehen und ins Atrium wandern. Dort hat Rothbrust ein riesiges Schlagzeug aufgebaut, auf dem er Karlheinz Stockhausens Komposition „Zyklus“ spielt. Kreisförmig sind Trommeln, Becken und Gongs aufgestellt und gehängt. 16 Blätter umfasst die Partitur, der Instrumentalist darf frei wählen, mit welchem Blatt er beginnt. „Diese Mischung aus Serialität und Offenheit ist nicht so weit vom Jazz entfernt“, sagt Rothbrust. Jazz bedeutet vor allem Freiheit. Dieser Abend belegt das eindrucksvoll.