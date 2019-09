Hamburg. Michael Dudecks Werk „Temple of Artifice“, zu deutsch: „Tempel der Kunstfertigkeit“, vereint so ziemlich alles, was religiöse Motivik zu bieten hat: christliche Heiligenbilder, buddhistische Symbolik, Totemkult der Naturvölker. Dazu Reminiszenzen an popkulturelle Phänomene wie „Star Wars“ oder Goa-Partys. Zu sehen ist das Projekt aber nicht nur als virtueller Erlebnisraum im Internet (www.templeofartifice.com).

Auch die St. Katharinen Kirche ist als Schauplatz auserkoren. Dort werden Lichtskulpturen gezeigt, sogenannte Hypericons. Und das gesamte künstlerische Konzept regt zur Reflexion an: Wie bestimmt Digitalität den Glauben? Nina Kalenbach von Hamburg Maschine, einem Programm der Hansestadt zur Förderung der Kunst im öffentlichen Raum, sagt dazu: „Dudeck macht es sich zur Aufgabe, mit seinem Werk gesellschaftliche Belange zu erforschen.“ Frank Engelbrecht, Pastor in St. Katharinen, erkennt das besondere Potenzial des Projekts: „Kunst schafft Freiräume, sie soll Fragezeichen hinterlassen. Wenn sich Menschen in diesen sozialen Raum begeben, dann regt das zur Diskussion an.“

Debatten, die am gesellschaftlichen Rand geführt werden, in die Mitte tragen

Gut möglich, dass Dudeck dieses auch gelingt – schließlich ist sein gemeinhin als „queere Science-Fiction-Religion“ bezeichnetes Projekt etwas Außergewöhnliches. So betont Nina Kalenbach, dass Dudecks Werk normalerweise nur bei Großveranstaltungen wie der Documenta in Kassel zu sehen seien: „Wir sind deswegen sehr glücklich darüber, es in Hamburg zu haben.“

Dass der „Temple of Artifice“ mit dem Etikett „queer“ versehen ist, hat indes nicht allein mit der gesellschaftlichen Debatte um sexuelle Identitäten zu tun. Es gehe im ureigensten Sinne des Wortes „queer“ auch darum, zu „entrücken“, wie Frank Engelbrecht das Werk Dudecks deutet. Es sei für ihn ein Projekt, das Debatten, die am gesellschaftlichen Rande geführten werden, in die Mitte zu tragen vermag. Das sei möglicherweise auch die Intention des Künstlers, der als schwuler jüdischer Mann durchaus die Erfahrung gemacht haben kann, „am Rand der Allgemeinheit zu stehen“, wie Engelbrecht vermutet.

Führungen starten an der St. Katharinen Kirche

Und das Zusammenklauben unterschiedlichster religiöser Motivik macht auch Sinn – würde jeder Betrachter doch auf diese Weise mit etwas ihm Vertrauten in Berührung kommen, so Kalenberg. „Die Leute kommen so ins Gespräch.“ Möglicherweise ja schon bei den Führungen am Donnerstag (26. September, 18.30 bis 20.00 Uhr) und Freitag (27. September, 14.00 bis 15.30 Uhr), die an der St. Katharinen Kirche starten.

Michael Dudeck: „The Temple of Artifice“, ganztägig, St. Katharinen (Bus 6, 602), Katharinenkirchhof 1, Ausstellung bis 20.10. in Werkstatt-Galerie Parkhaus Katharinenkirche, Neue Gröningerstr. 12, Eintr. frei; www.templeofartifice.com