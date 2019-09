München. Der private TV-Sender Kabel eins begleitet mit zwölf Kameras einen Einsatz der Bundespolizei. Laut des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam ist es das erste Mal, dass ein Großeinsatz der Behörde live im Fernsehen übertragen wird.

Bei der Großkontrolle an der deutschen Grenze werden nach Angaben der Behörde rund 200 Beamte im Einsatz sein. Dazu kommen 60 Mitarbeiter von Redaktion und Produktion von Kabel eins, wie der Sender am Montag mitteilte. Kabel-eins-Moderator Tommy Scheel und Bundespolizist Frank Wittig begleiten dem Sender zufolge das Geschehen und erklären für die Zuschauer, was passiert.

Zu sehen sein wird der zweistündige Einsatz am Mittwoch, 18. September, um 20.15 Uhr. Der Titel der Sendung: „Bundespolizei Live: Großkontrolle an der Grenze“.

Großeinsätze sind für Bundespolizisten keine Seltenheit. Erst Anfang des Monats durchsuchten 621 Beamte bei einer Razzia Liegenschaften in Bremen.

(dpa/yah)