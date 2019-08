Hamburg. Das Filmfest Hamburg hat in diesem Jahr nah am Wasser gebaut, zumindest wenn man den Trailer als Maßstab nimmt. Eine junge Frau (Juliane Behneke) geht in dem Kurzfilm zu verschiedenen markanten Punkten in der Stadt, während sich über ihrem Kopf konstant ein Dauertief entlädt.

Produziert hat den Trailer die Werbefilmfirma FoxDevil Films, Regie führte Filip Piskorzynski – wie schon im Jahr 2013. "Der Sprung ins Unbekannte wird im Trailer als phantastische Reise durch neue Welten weiter erzählt. Wir möchten Lust machen auf unser Festival und unser Publikum einladen, eine andere Perspektive einzunehmen und mit uns einzutauchen in fremde Filmwelten", sagt Festivalleiter Albert Wiederspiel.

Das Filmfest läuft vom 26.9. bis zum 5.10. unter dem Motto „Tauch ein in fremde Welten“, der Trailer ist ab sofort in ausgesuchten Hamburger Kinos zu sehen und kann auch im hier angeschaut werden.