Harburg.. Erstklassige Filme unter freiem Himmel – das gibt es bald auch in Harburg. Vom 29. bis 31. August verwandelt sich das Parkdeck des Phoenix-Centers in ein Open-Air-Kino. Ab Donnerstag gibt es Karten für die drei Filmabende zu kaufen.

Drei Tage lang wird jeden Abend um 20.30 Uhr ein anderer Film gezeigt (Einlass ab 19.30 Uhr) Los geht es am Donnerstag mit der deutschen Roadmovie-Komödie „25 km/h“ mit den großartigen Hauptdarstellern Lars Eidinger und Bjarne Mädel. Am Freitag wird es musikalisch mit dem Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“. Am Sonnabend sind Lady Gaga und Bradley Cooper in dem Liebesdrama „A Star is Born“ zu sehen.

Kleine Portion Popcorn gibt es gratis

Für Knabbereien und Getränke ist gesorgt, und eine kleine Portion Popcorn gibt es für jeden Besucher gratis. Um die Zeit bis zum Film zu überbrücken, kann man sich verschiedene Leckereien schmecken oder in einer Fotobox als Andenken ablichten lassen.

Außerdem wird sich Kieser-Training mit Fitnesstipps und Gewinnen präsentieren. Die weiteren Unterstützer beim Rooftop Cinema sind Hanseatic Service Group GmbH, NWG Gebäudereinigung GmbH, Contec Services GmbH sowie Stave + Zander Planung und Werbung GmbH & Co. KG, die diese Aktion erst ermöglichen.

Rooftop-Cinema, 29. bis 31. August, jeweils 20.30 Uhr, Phoenix-Center Harburg, Hannoversche Str. 86, Karten zu 4 Euro gibt es ab Donnerstag, 1. August, im Phoenix-Center an der Kundeninformation