GNTM 2019: Top-Ten stehen fest - auch Transgender-Model Tatjana ist dabei

Es war das große Drama bei GNTM: Kandidatin Jasmin attackierte Lena. Tatjana erzählt im Video-Interview, was wirklich passiert ist.

Berlin. „Germany’s next Topmodel“ geht in die entscheidende Phase: Am Donnerstag musste ein weiteres Model gehen. Heidi Klum schickte Theresia nach Hause. Übrig sind nun die Top Ten. Darunter ist auch Transgender-Model Tatjana.