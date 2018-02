Umbau legt Betrieb im Schauspielhaus fünf Monate lahm

Hamburg. Bereits am 1. Mai endet in diesem Jahr die Saison im Deutschen Schauspielhaus. Der Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsmaßen im ersten und zweiten Rang. Die Ränge in dem 120 Jahre alten Theaterbau werden vollständig entkernt und "statisch ertüchtigt", wie Intendantin Karin Beier formulierte.

Es werden dort neue Stahlträger eingezogen, so dass die Tribünen in Zukunft die doppelte Last tragen werden. 58 Tonnen Stahl werden in der fünfmonatigen Sanierungsphase verbaut. Dafür wird einen sieben Tonnen schwerer Kran im Zuschauerraum des Schauspielhauses aufgebaut. Die für diese komplizierte Baumaßnahme verantwortliche Sprinkenhof bezifferte die Kosten auf vier Millionen Euro.

Schauspielhaus gastiert zwei Wochen lang auf Kampnagel

Intendantin Karin Beier erläuterte am Freitag die geplanten Sanierungsarbeiten an ihrem Theater

Foto: Markus Scholz / dpa

Statt im September wird das Schauspielhaus erst im Oktober in die nächste Spielzeit starten. Um den Spielbetrieb nicht komplett einstellen zu müssen, gastiert das Schauspielhaus im Juni zwei Wochen lang auf Kampnagel. Das Backstage-Festival weicht im Sommer auf das Monsun-Theater aus.

Acht Produktionen werden auf Tournee gehen. Die derzeitige Planung sieht unter anderem Aufführungen in Amsterdam, Dresden, München, Moskau, Wien und Brünn vor.

