Hamburg. Senat beschließt Teilverkauf. Was die Verträge über Laufzeit, Einnahmen, Containerumschlag, Vorstandspersonal und Jobabbau sagen.

Es ist die größte Veränderung im Hamburger Hafen seit mehr als 15 Jahren, und Bürgermeister Peter Tschentscher setzt große Hoffnung darin: Am Dienstag beschloss der Hamburger Senat den Teilverkauf der HHLA an die Schweizer Reederei MSC. Das bestätigte der Senat im Anschluss an die Sitzung. Die Reederei MSC soll wie angekündigt bis zu 49,9 Prozent am Hamburger Hafenkonzern erhalten. Der Senat will 50,1 Prozent behalten. Die gemeinsame Gesellschafterin heißt Port of Hamburg (POH).