Hamburg. Frau wird in einem Laden bestohlen. Zwei Männer nehmen die Verfolgung der mutmaßlichen Täterin auf. Polizei findet bei ihr noch mehr.

Aufmerksame Passanten haben am Dienstag im Stadtteil Rahlstedt einer Seniorin geholfen und eine Taschendiebin gestellt. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, habe eine 69 Jahre alte Frau am Nachmittag in einem Bekleidungsgeschäft an der Schweriner Straße bemerkt, wie jemand in ihren Rucksack griff.

Als sie nachsah, habe sie festgestellt, dass die Geldbörse fehlte. Im selben Moment habe eine junge Frau den Laden fluchtartig verlassen. Die Seniorin sei zum Ausgang gehastet und habe vor dem Geschäft um Hilfe gerufen.

Taschendiebin in Hamburg-Rahlstedt: Polizei findet weiteres mutmaßlich gestohlenes Bargeld

Zwei Männer hätten daraufhin die Verfolgung der mutmaßlichen Täterin aufgenommen und sie an der Rahlstedter Straße gestellt. Dort hätten sie die 22-Jährige schließlich an die Polizei übergeben, die die Frau vorläufig festnahm und aufs Revier brachte.

„Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zu den Geldscheinen der Geschädigten weiteres mutmaßlich gestohlenes Bargeld auf und stellten es neben weiteren Beweismitteln sicher“, schreibt Polizeisprecher Thilo Marxsen. Die Frau wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Ermittelt werde nun, ob die junge Frau für ähnliche Taten verantwortlich sein könnte.