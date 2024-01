Rellingen. Die Radlerin wurde mitgeschleift und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Straße im Kreis Pinneberg für Untersuchung gesperrt

Eine 55 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen in Rellingen von einem Müllwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich den ersten Angaben nach um kurz nach 7.30 Uhr am Ellerbeker Weg. Die Straße ist aktuell noch gesperrt.

Nach Polizeiangaben war die aus Rellingen stammende Frau dort mit dem Fahrrad unterwegs. Gleichzeitig befand sich auf der Straße der tonnenschwere Müllwagen. Daten zum Fahrer konnte die Polizei noch nicht nennen.

Rellingen: Unfall mit Müllwagen könnte sich beim Abbiegen ereignet haben

Auch ist noch unklar, wie es genau zu dem schrecklichen Unfall gekommen ist. Er könnte sich bei einem Abbiegevorgang des Müllfahrzeugs ereignet haben. Alles Weitere zur Ursache und der Schuldfrage klärt ein Unfallsachverständiger, den die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe eingeschaltet hat.

Die 55-Jährige wurde von dem tonnenschweren Fahrzeug erfasst, offenbar auch überrollt und einige Meter mitgeschleift. Sie befand sich zunächst unterhalb des Müllwagens, als Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden. Die Leitstelle schickte 18 Einsatzkräfte von der Rellinger Feuerwehr zum Ellerbeker Weg, um die Person notfalls mit schwerem Gerät bergen zu können.

Die Bergung konnte jedoch ohne schweres Gerät erfolgen, weil die Frau nicht mehr unter dem Lkw eingeklemmt war. Sie wurde von Feuerwehrkräften vorsichtig rausgezogen und dem Notarzt übergeben. Die 55-Jährige kam nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Feuerwehrleute unterstützen Rettungsdienst bei Reanimation des Unfallopfers

Die Polizei spricht von „schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen“. Genaueres zu ihrem Gesundheitszustand ist nicht bekannt. Laut Feuerwehrangaben hatten Einsatzkräfte der Wehr zuvor an der Unfallstelle den Rettungsdienst bei der Reanimation der Frau unterstützt. Der Einsatz war für die Feuerwehrkräfte psychisch belastend, sodass sie im Anschluss eine Nachsorge durch Psychologen erfuhren.

Der Dekra-Sachverständige ist derzeit noch vor Ort, um Spuren zu sichern und den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Aus diesem Grund ist der Ellerbeker Weg im Bereich der Unfallstelle weiterhin gesperrt.