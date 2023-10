Polizei Hamburg Mann (19) will E-Scooter mieten – und wird brutal überfallen

Hamburg. Auf brutalste Weise ist ein 19 Jahre alter Mann nahe dem U-Bahnhof Farmsen überfallen worden, als er am Montagabend gerade einen E-Scooter ausleihen wollte. Drei Männer griffen ihn an, es kam zu einer Schlägerei. Dabei erlitt der 19-Jährige laut einer Mitteilung der Polizei Hamburg Stichverletzungen in Bauch und Oberschenkel. Nun bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wollte der junge Mann in der August-Krogmann-Straße zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr einen Leihroller mieten. Dafür holte er sein Smartphone heraus. Plötzlich tauchten die drei Täter auf, bedrohten ihn und forderten das Handy. Offenbar weigerte sich der 19-Jährige, und es kam zu einem Kampf.

Mit einem noch unbekannten Gegenstand wurde das Opfer dabei verletzt. Ohne Beute flüchtete das Tätertrio in Richtung des U-Bahnhofes. Verdächtigt werden laut Polizei drei Männer, die wie folgt beschrieben werden:

18 bis 20 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

„südländisches Erscheinungsbild“

dunkel gekleidet

Der verletzte 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Mit mehreren Streifenwagen suchte die Polizei derweil nach den brutalen Angreifern, allerdings hatten diese schon das Weite gesucht und wurden nicht gefasst.

Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Hilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefon 040/ 4286-56789 oder auf einer Dienststelle bei der Polizei zu melden.