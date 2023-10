Hamburg Billstedt: Überfall auf Geldtransport – Ermittler setzen Belohnung aus

Hamburg. Gut neun Monate nach einem Überfall auf einen Geldtransport in Billstedt wendet sich die Staatsanwaltschaft Hamburg bei der Fahndung nach den Tätern an die Öffentlichkeit. Wie berichtet hatten drei maskierte Täter am Silvestermorgen zwei Angestellte eines Wachdienstes mit Reizgas attackiert, als diese eine Bank an der Möllner Landstraße verließen.

Unter Vorhalt von Schusswaffen sei es den Räubern gelungen, mehrere Geldkassetten sowie die Dienstwaffe eines Mitarbeiters des Transportunternehmens zu erbeuten. Dann seien sie laut Zeugenaussagen in ein nahe gelegenes Mehrfamilienhaus an der Möllner Landstraße geflüchtet.

Billstedt: Überfall auf Geldtransporter – Ermittler hoffen auf Hinweise

Die Staatsanwaltschaft lobt nun eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen. Hinweise nehmen die Polizei Hamburg unter Telefon 040/4286-567 89 und das Landeskriminalamt per E-Mail an lkahh441@polizei.hamburg.de entgegen.

Mehr zum Thema

Die beiden überfallenen Mitarbeiter hatten durch das Reizgas Verletzungen erlitten und waren ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Kollege, der im Geldtransporter gewartet hatte, war unverletzt geblieben.