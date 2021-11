Polizei Hamburg: Bankräuber gesucht – wer kennt diesen Mann?

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Verdächtigen, der im Juli versuchte, eine Bank in Fuhlsbüttel auszurauben.

Die Polizei Hamburg sucht diesen Mann: Er soll im Juli versucht haben, eine Bank in Fuhlsbüttel zu überfallen.

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Bankräuber. Der Verdächtige, von dem Aufnahmen einer Überwachungskamera existieren, soll am 2. Juli diesen Jahres versucht haben, eine Bank am Erdkampsweg in Fuhlsbüttel zu überfallen.

Der Mann betrat das Institut gegen 10.30 Uhr und forderte von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Dabei deutete er laut Polizei "auf eine am Körper getragene Schusswaffe". Die Bankangestellte ließ sich von der Drohung nicht aus der Ruhe bringen und weigerte sich, dem Mann Geld auszuhändigen.

Polizei Hamburg sucht Bankräuber: So sieht der Verdächtige aus

Daraufhin floh dieser über den Wacholderweg in Richtung des P&R-Platzes am Bargkoppelweg. Sowohl eine Sofortfahndung als auch weitere Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des Verdächtigen, deswegen bitten die Beamten nun um Hinweise.

Der Bankräuber ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur, sein Alter wird mit 40-50 Jahren angegeben. Die Polizei beschreibt sein Aussehen als "südländisch".

Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt sowie eine Brille und einen Mundschutz. Darüber hinaus war er mit einem blauen Basecap und einer auffälligen Bauarbeiterjacke in Signalfarben bekleidet. Hinweise auf den Verdächtigen nimmt die Polizei unter 040/42 86 – 56 789 entgegen.

