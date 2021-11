Polizei Hamburg: Überfall auf Kiosk – Zeugen gesucht

Polizei Hamburg Überfall auf Kiosk in Neuallermöhe – Zeugen gesucht

Hamburg. Am Montagabend hat ein maskierter Mann einen Kiosk am Grachtenplatz in Neuallermöhe überfallen. Wie die Polizei Hamburg mitteilt, betrat der Mann gegen 17.50 Uhr den Kiosk, bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld und Zigaretten.

Der 26-Jährige übergab dem Räuber einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und einige Schachteln Zigaretten. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Kioskmitarbeiter blieb unverletzt und alarmierte die Polizei.

Überfall auf Kiosk: Räuber hatte eine Einkaufstüte dabei

Weil eine sofort eingeleitete Fahndung erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

circa 180 cm groß

normale Statur

sprach mit russischem Akzent

bekleidet mit dunkler Jacke und dunklen Handschuhen

hatte eine Einkaufstüte dabei

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.