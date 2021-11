Polizei Hamburg: Überfall auf Restaurant – Zeugen gesucht

Raubüberfall in Hamburg: Auf der Suche nach dem Täter bittet die Polizei jetzt um Hinweise von Zeugen (Symbolbild).

Polizei Hamburg Überfall auf Restaurant in Winterhude – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Am Freitagabend ist in Winterhude ein asiatisches Restaurant an der Sierichstraße überfallen worden. Wie die Polizei Hamburg mitteilt, hatte ein Unbekannter gegen 21.20 Uhr ein Getränk zum Mitnehmen bestellt. Beim Bezahlen schlug er der Kellnerin gegen die Hand und entriss ihr das Portemonnaie.

Dann flüchtete er zunächst zu Fuß, stieg in ein weißes Auto und fuhr davon. An seiner Beute wird er wohl kaum Freude haben, denn in dem Portemonnaie befand sich nur ein geringer Geldbetrag. Die 49-jährige Kellnerin blieb unverletzt.

Überfall auf Restaurant wurde erst verspätet gemeldet

Da der Überfall erst verspätet bei der Polizei angezeigt wurde, konnte keine Fahndung mehr eingeleitet werden. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 m groß

etwa 30 Jahr alt

schlanke figur

"osteuropäisches" Erscheinungsbild

bekleidet mit einer dunkelblaue Hosen und einem Kapuzenpullover

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

