Hamburg. Vier Wochen nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen an der Sievekingsallee in Hamburg-Horn ist nun der Beifahrer (39) des beteiligten 5er-BMW gestorben. Zudem sitzt der 22 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens inzwischen in Untersuchungshaft. Nach dem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens hat die Polizei ihre Ermittlungen nun um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung erweitert.

Der Fahrer des BMW und sein Beifahrer waren nach der schweren Kollision mit zwei Audi A6 mehr als eine Stunde in dem Unfallwagen eingeklemmt.

Polizei ermittelt auch gegen Audi-Fahrer

Auch gegen einen der beiden Audi-Fahrer (19) ermittelt die Polizei. Er gilt als mutmaßlicher Widersacher des illegalen Autorennens. Des Weiteren ist auch von einem vierten Auto am Unfallort die Rede – und die Beteiligten erwarten möglicherweise weitere Strafverfahren.

Den Angaben zufolge fuhren neben den elf Beteiligten in drei Fahrzeugen ein weiteres Auto mit vier Insassen auf der Sievekingsallee. Alle 15 Personen sind rumänische Staatsangehörige, die nach Abendblatt-Informationen sogar teilweise aus derselben Ortschaft kommen. Einige von ihnen sind aktuell in Hamburg, andere in Rumänien gemeldet.

Sievekingsallee: Wie es zu dem Unfall kam

Bei dem schweren Unfall war das Überholmanöver des 22 Jahre alten BMW-Fahrer misslungen. Es kam in Höhe der Hausnummer 177 zur Kollision mit dem überholten Audi. Dieser drehte sich, schleuderte gegen mindestens elf geparkte Autos und ins Heck des vorausfahrenden Audi. Auch der BMW geriet ins Schleudern und krachte auf der Mittelinsel in einen Baum.