Hamburg. Zwei Männer schweben nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag auf der Sievekingsallee in Lebensgefahr. Ein dritter Mann erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Mindestens drei weitere Personen wurden bei der Karambolage leicht verletzt.

Der Unfall passiert um 1.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 177. Laut polizeilichem Lagedienst fuhren nach ersten Erkenntnissen ein BMW und ein Audi mit überhöhter Geschwindigkeit über die Sievekingsallee. Der BMW krachte offenbar beim Versuch, einem langsam vorausfahrenden Audi auszuweichen und beim Wechsel der Fahrspur in einen ebenfalls rasenden Audi und in den vorausfahrenden Pkw – und im weiteren Verlauf in diverse parkende Autos.

In dem BMW saßen vier Personen, in dem Audi drei, in dem vorausfahrenden Fahrzeug zwei Personen. Die Insassen des BMW wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte eine Stunde und zwanzig Minuten, um den 30 Jahre alten Fahrer und den 39 Jahre alten Beifahrer aus dem BMW zu befreien. Beide Männer wurden vor Ort von Notärzten behandelt. Sie schweben in Lebensgefahr. Ein weiterer BMW-Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber laut polizeilichem Lagedienst nicht in Lebensgefahr. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Mindestens 20 Autos beschädigt

Laut Augenzeugen wurden bei dem Unfall etwa 20 Autos beschädigt. Die Sievekingsallee habe einem Schlachtfeld geglichen. Die Straße blieb während der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Unfallrekonstruktion gerufen. Ob ein illegales Autorennen zwischen den Fahrern des BMW und des Audis zu dem Unfall geführt hat, steht noch nicht fest. Der polizeiliche Unfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Erst am vergangenen Freitag war ein Mercedes-Fahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Stresemannstraße in Höhe Kaltenkircher Platz ums Leben gekommen. Der Fahrer des Mercedes S 63 AMG erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch am Unfallort starb. Zur Bergung musste die Feuerwehr das Dach des zerstörten Wagens auftrennen, der Leichnam wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Derzeit wird als Auslöser für den Unfall eine plötzliche Erkrankung des Fahrers in Betracht gezogen – ähnlich wie bei einem Unfall, der sich kürzlich in Berlin ereignet hatte. Der Fahrer eines zweiten Pkw wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Drehleiter der Feuerwehr musste herunterhängende Leuchten von den Masten bergen, um die Gefahr durch herabstürzende Teile zu bannen.