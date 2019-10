Hamburg. Ein Wasserrohrbruch in Wandsbek hat am Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr gesorgt. Am Ostpreußenplatz hat eine 600-Millimeter-Wasserleitung ein Leck, wie Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly dem Abendblatt bestätigte.

Die Einsatzkräfte wurden um 9.42 Uhr alarmiert. "Es läuft Wasser in Baustellenbereiche, Keller und Wohngebäude", sagte Wesselly. Auch die Freiwillige Feuerwehr Oldenfelde ist vor Ort. Die Stelle rund um den Wasserrohrbruch, die sich in der Nähe der U-Bahn-Station Wandsbek-Gartenstadt befindet, musste abgesperrt werden. Die Wasserleitung wurde geschlossen.

Wasserrohrbruch in Langenhorn vor gut zwei Wochen

Wie schwer der Wasserrohrbruch genau ist und welche Auswirkungen dieser hat, dazu kann noch nichts gesagt werden. Fest steht, dass Anwohner und Geschäftstreibende dabei sind, Wasser aus den Hauseingängen zu schieben.

Erst vor gut zwei Wochen hatte es in Langenhorn einen Wasserrohrbruch gegeben, weshalb eine wichtige Verkehrsader zehn Tage lang gesperrt werden musste. Bei dem Wasserrohrbruch wurde die Tangstedter Landstraße unterspült, die P+R-Anlage Langenhorn Markt konnte nicht angefahren werden und auch der Busverkehr war beeinträchtigt.