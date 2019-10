Hamburg. Mehrere Demonstrationen am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt: Nach dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag von Halle rufen Antifaschisten zu einem Protestmarsch ab 13.30 Uhr auf und rechnen mit 450 Teilnehmern. Nach Ende des Protestzuges in der Sternschanze findet dort ab 15 Uhr eine weitere Kundgebung gegen die militärische Intervention der Türkei in syrischen Kurdengebieten statt. Der eigentlich geplante Protest einer ultranationalen Pegida-Gruppe vor der Roten Flora wurde dagegen kurzfristig abgesagt.

Die antifaschistische Demonstration soll sich nach einer Mitteilung der Organisatoren am Joseph-Carlebach-Platz im Uni-Viertel formieren und unter dem Motto „Nix gelernt?! Gegen Naziterror und Antisemitismus!“ stattfinden. „Wir werden dort am Platz der ehemaligen Synagoge den Toten von Halle und allen Opfern des Antisemitismus gedenken“, sagte die Sprecherin des Bündnisses, Swantje Finisterre.

Die Demonstration soll anschließend zum Bahnhof Sternschanze führen, bevor dort der Protest gegen die türkische Militärintervention beginnt. Beide Protestzüge sollen Ausdruck derselben politischen Meinung sein. „Die Devise lautet Schulter an Schulter gegen den Faschismus“, so Finisterre. Die Polizei wird beide Züge mit Blick auf Zwischenfälle begleiten.

Pegida-Demonstration abgesagt

Es wird am Wochenende dagegen keine Demonstration des rassistischen Bündnisses Pegida in Hamburg geben: Der Bayer Heinz Meyer, der bereits im Frühjahr versucht hatte, gegen die Rote Flora zu demonstrieren – genau vor dem seit 30 Jahren besetzten linken Zentrum – hat erneut keine Genehmigung für den Ort seiner Demonstration erhalten.

Zwar wurde ihm ein alternativer Ort für seine Kundgebung zugewiesen, gegen diesen legte Meyer jedoch Widerspruch ein. Auch dieser wurde abgewiesen. Nachdem der Chef des Münchener Ablegers der rassistischen Pegida-Bewegung im Frühjahr noch versucht hatte, vor Gericht den von ihm gewünschten Demonstrationsort zu erstreiten (wiederum vergeblich), verzichtete er nun auf diesen Schritt.

Am Freitagnachmittag sagte Meyer, der laut "Süddeutscher Zeitung" den Behörden als rechtsextremer Gefährder gilt, die Kundgebung vollständig ab.