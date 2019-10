Hamburg. „Ich stehe zu meinen Überzeugungen und werde mich nicht wegducken“ – AfD-Mitgründer Bernd Lucke (57) wehrt sich gegen die Kritik an seiner Rückkehr als Professor für Volkswirtschaft an die Uni Hamburg. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) von Hamburgs größter Hochschule hatte am Montag zur Teilnahme an einer Protestkundgebung am 16. Oktober aufgerufen. An diesem Tag soll Luckes Vorlesungsreihe „Makroökonomik II“ im Hauptgebäude an der Edmund-Siemers-Allee beginnen.

Ein Vorwurf des AStA lautet, Lucke sei „rechts außen tolerant“. „Dass der Mensch, der eine Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland trägt, ohne weiteres in den wissenschaftlichen Betrieb zurückkehren kann, ist in unseren Augen unzumutbar“, teilte der AStA mit. Auf Abendblatt-Anfrage schreibt Lucke dazu in einer E-Mail: „Die Vorhaltungen des AStA sind falsch und unbelegt. Sie basieren auf offenkundig schlechter Informationslage.“

Lucke hat Gespräch mit AStA der Uni Hamburg vereinbart

Er verweist auf eine 27-seitige Dokumentation, die er dem AStA habe zukommen lassen. Die dazugehörigen Quellen habe er auf seiner Webseite zum Download hinterlegt. Die Dokumentation, die auch dem Abendblatt vorliegt, belegt Lucke zufolge, was er getan habe, „um ein Abdriften der AfD in neurechtes oder rechtsradikales Fahrwasser zu verhindern“. Aus den Unterlagen gehe eindeutig hervor, dass die Vorwürfe des AStA „unberechtigt und falsch“ seien.

Lucke wehrt sich auch gegen den Vorwurf des AStA, es gebe „Zweifel an der Neutralität“ seiner Lehre. Lucke sei „radikal neoliberal“, schrieb der AStA, der eine „ideologiegelenkte Wissenschaft“ befürchtet. Lucke erklärt dazu: „Meines Wissens hat nie ein AStA-Vertreter an meinen Lehrveranstaltungen auch nur kurzfristig teilgenommen. Ich lade den AStA gerne dazu ein, meine Veranstaltungen dieses Semesters zu besuchen und dann ein Urteil zu fällen.“ Er habe mit dem AStA ein Gespräch vereinbart und werde vorher keine Interviews geben.

Luckes Wiederwahl in das Europaparlament scheiterte

Vom AStA heißt es auf Abendblatt-Nachfrage, Lucke lenke mit der vorgelegten Dokumentation von den „eigentlichen Kritikpunkten“ ab. „Natürlich hat er nicht dazu aufgerufen, den rechten äußeren Rand mitzunehmen. Wir kritisieren, dass er sich von solchen Tendenzen hat mittragen lassen.“ Es sei natürlich Luckes Recht, auf seine Stelle als Professor zurückzukehren. „Wir sind aber dagegen.“ Ein Gespräch mit Lucke könne der AStA „erst später wahrnehmen“, da der AStA sich zum Semesterstart zunächst um die Studienanfänger kümmern müsse.

Bernd Lucke hatte sich nach seiner gescheiterten Wiederwahl in das Europaparlament dafür entschieden, an die Universität Hamburg zurückzukehren. Er wird dort für drei Veranstaltungen zuständig sein.

Dabei handelt es sich um die Vorlesung „Makroökonomik II“, das Seminar „Bahnbrechende Beiträge zur Volkswirtschaftslehre“ und eine interaktive Lehrveranstaltung mit dem Titel „The Fiscal Theory of the Price Level“, wie aus dem Vorlesungsverzeichnis hervorgeht.

Lucke: „Eine islam- und fremdenfeindliche Partei halte ich für unwählbar“

„Außer vom AStA erlebe ich an der Uni überhaupt keinen Gegenwind“, erklärt Lucke auf Abendblatt Nachfrage in einer weiteren E-Mail. „Im Gegenteil, ich werde überall sehr freundlich aufgenommen. Von den Studenten meines Fachbereichs hat es meines Wissens keinerlei kritische Reaktionen gegeben und ich erwarte auch keine“, schreibt er. „Aber selbst wenn: Ich stehe zu meinen Überzeugungen und werde mich nicht wegducken.“

Lucke distanzierte sich erneut von der heutigen AfD. „Eine islam- und fremdenfeindliche Partei halte ich für unwählbar.“ Er hatte die AfD 2015 aus Protest verlassen und die Partei der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) gegründet.