Hamburg. Zweimal innerhalb weniger Wochen müssen sich die Hamburger auf zwei rechtsextreme Demonstrationen in der Stadt einstellen. Die Demonstration am Sonntag sorgt bereits vor Beginn für Verzögerungen: Wie die Polizei Hamburg mitteilt, sind bereits seit 11 Uhr erste Straßen rund um den Versammlungsort am Rödingsmarkt gesperrt – unter anderem die Ludwig-Erhard-Straße.

Hinter der für Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr angemeldeten Demonstration – die vom Rödingsmarkt über die Ludwig-Erhard-Straße zum Michel und zurück zum Ausgangspunkt ziehen soll – steht die Personengruppe, die früher unter dem Namen "Merkel muss weg" firmierte und sich nach kontinuierlich sinkenden Teilnehmerzahlen Ende 2018 in "Deutscher Michel, wach endlich auf" umbenannte. Wie Marco Haase, Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes, dem Abendblatt bestätigte, handelt es sich bei beiden Gruppierungen um denselben, "von uns beobachteten rechtsextremistischen Personenkreis".

Veranstalter der Demo sind Rechtsextreme

Teils versuchen die Veranstalter, sich durch die Einladung von AfD-Politikern und anderen im rechten Spektrum aktiven Rednern (so sprachen bei vergangenen Veranstaltungen unter anderem der damalige stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin und der Publizist Matthias Matussek) einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Doch die Stadt habe diese Maskerade durchschaut, sagt Haase: "Ganz Hamburg weiß, dass die Veranstalter Rechtsextreme sind." Wer dort mitmarschiere, mache mit ihnen gemeinsame Sache.

Die Veranstalter um den ehemaligen Türsteher und privaten Personenschützer Thomas G., der nach Abendblatt-Informationen nahezu von Anfang an der Hauptverantwortliche für die "Merkel muss weg"-Demos war, rechnen für den 29. September laut Polizei mit 200 bis 300 Teilnehmern. In der jüngeren Vergangenheit waren die Teilnehmerzahlen deutlich darunter geblieben, zum Teil kamen weniger als 100 Menschen: Das größte Ungleichgewicht gab es im vergangenen September, als 173 rechten rund 10.000 Gegendemonstranten gegenüberstanden.

Auch evangelische Kirchen rufen zu Gegendemonstration auf

Verschiedene Organisationen haben bereits kurz nach Bekanntwerden des Termins zur Teilnahme an der Gegenkundgebung aufgerufen: Am Freitag baten auch die Pröbste des Kirchenkreises Hamburg-Ost um Teilnahme: Mit der Vereinnahmung der St.-Michaelis-Kirche als Symbol hätten die Rechtsextremen "eine weitere Grenze überschritten", sagte St.-Nikolai-Hauptpastor und Probst Martin Vetter dem Evangelischen Pressedienst. „Deshalb müssen wir auf die Straße gehen, um sichtbar und eindeutig Position zu beziehen“, so Vetter weiter.

Auftakt zur Gegendemo, bei der vom Veranstalter, dem Hamburger Bündnis gegen Rechts, 300 bis 500 Teilnehmer erwartet werden, ist um 11.30 Uhr an der Stadthausbrücke/Neuer Wall. Die Route führt über Düsternstraße, Michelstraße und den Großneumarkt bis zur Neanderstraße/Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße. Die Abschlusskundgebung ist von 12.30 bis 14.30 Uhr geplant.

Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort, um die Demonstranten beider Seiten voneinander getrennt zu halten.

Pegida München will erneut zur Roten Flora

Auch der Anmelder der zweiten Demonstration ist kein Unbekannter in Hamburg: Heinz M. hatte bereits im Frühjahr versucht, gegen die Rote Flora zu demonstrieren. Der Bayer, Chef des Münchener Ablegers der rassistischen Pegida-Bewegung, der laut "Süddeutscher Zeitung" den Behörden als rechtsextremer Gefährder gilt, hatte bereits im Frühjahr versucht, gegen die Rote Flora zu demonstrieren – genau vor dem besetzten linken Zentrum.

Laut Polizei soll er für den 12. Oktober eine Kundgebung angemeldet haben, am Schulterblatt 82, erneut genau gegenüber der Roten Flora. Der Versammlungsort werde derzeit "geprüft", heißt es von der Polizei. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Heinz M. seine Kundgebung erneut wird verlegen müssen.