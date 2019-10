Hamburg. Nein, Reue könne man von ihm nicht erwarten, sagte der als "Donnerstagsräuber" in die Hamburger Kriminalgeschichte eingegangene Verbrecher. Am Montag wurde der 71-Jährige, der sich bereitwillig fotografieren ließ, zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt – zusätzlich ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an. Das heißt, dass der Räuber auch nach Ablauf der Haftzeit nicht wieder in die Freiheit entlassen wird.

Der Hamburger Donnerstagsräuber begeht seit 50 Jahren Verbrechen. Er kam zu seinem Namen, weil er zumeist donnerstags kurz vor Ladenschluss seine kriminellen Taten beging. Der zuletzt in Kiel wohnende Deutsche war wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes angeklagt. Er hatte zwischen 2011 und 2019 drei Hamburger Banken überfallen und dabei etwa 25.000 Euro erbeutet. Bei einem der Raubzüge hatte er auf einen Bankmitarbeiter geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt.

Die Taten hatte der redefreudige Mann während des Prozesses gestanden, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten gefordert und anschließende Sicherungsverwahrung beantragt.