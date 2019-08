Hamburg. Bezüglich seiner Perspektiven hat Bankräuber Michael J. keine Illusion: Jeder wisse, sagt der 70-Jährige in seinem Prozess vor dem Landgericht, „dass ich nicht mehr in Freiheit gelange“. Die Rechnung sei einfach: drei Raubüberfälle mit Schusswaffe, die er begangen habe, seien schon drei mal mindestens fünf Jahre Haft, eine Tat davon „mit einem Schussopfer: Was soll ich da noch befürchten?“

Geht es nach dem Willen der Staatsanwaltschaft, sollte sich die Überlegung des Angeklagten erfüllen. Wegen dreier Banküberfälle aus den Jahren 2011, 2017 und zuletzt im Januar diesen Jahres, die Michael J. gestanden hat, soll der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten verurteilt werden. Und vor allem beantragt die Staatsanwaltschaft die Verhängung der Sicherungsverwahrung. „Wir müssen die Bürger schützen vor einem Mann, der eine spezifische Einstellungen zu Banken hat“, sagte Oberstaatsanwalt Lars Mahnke. Sicherungsverwahrung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn einem Täter eine weitere Gefährlichkeit und ein fortbestehender Hang zu schweren Straftaten attestiert wird. Und das hatte im Prozess gegen Michael J. ein psychiatrischer Sachverständiger bejaht.

Michael J. schoss Bankangestellten in den Bauch

Am 12. Januar 2017 hatte ein maskierter Mann die Filiale der Hamburger Sparkasse an der Holstenstraße überfallen, dabei einen Bankangestellten in den Bauch geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Zwei Jahre später, bei einem weiteren Banküberfall im Januar 2019, war der Verdächtige Michael J. gefasst worden, ein mehrfach vorbestrafter 70-Jähriger, dem nun wegen dieser Tat im Prozess vor dem Schwurgericht unter anderem versuchter Mord und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen wird. Bei den drei Überfällen, die ihm zur Last gelegt werden, sind insgesamt knapp 25.000 Euro erbeutet worden. Wegen seiner Eigenart, stets am selben Wochentag zuzuschlagen, wurde der Täter in der Öffentlichkeit als „Donnerstagsräuber“ bekannt.

Über den Schuss auf den Bankangestellten sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer, Michael J. habe aus maximal drei bis vier Meter Entfernung auf das Opfer geschossen. „Sie wollten in die Richtung schießen. Sie wollten auf den Kassierer Druck ausüben“, sagte Ankläger Mahnke an den Angeklagten gerichtet. „Dass Sie den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Reue habe Michael J. in Bezug auf keine der von ihm gestandenen Taten gezeigt. „Wir haben von Ihnen nie den Satz gehört: Es tut mir leid.“