Bispingen. Ein 18-Jähriger ist in der Nähe von Soltau gegen einen Baum gefahren und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Autofahrer am Freitag in einer Kurve bei Bispingen mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen. Beim Aufprall gegen den Baum zog der Teenager sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Straße wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Warum der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, war zunächst unklar.