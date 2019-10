Hamburg. In Wandsbek ist es am Sonnabendmorgen zu einem schweren Abbiegeunfall gekommen. Zwei Pkw sind an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Damm/Stephanstraße um 7 Uhr gegeneinander gekracht, sagte ein Sprecher des polizeilichen Lagediensts. Während beide Fahrzeuge bei dem Unfall zerstört worden sind, hatten die Fahrer offenbar Glück: Sie wurden nur leicht verletzt.

Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen und zur Beseitigung der Trümmerteile gesperrt. Die Polizei untersucht nun, wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.