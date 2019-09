Hamburg. Für den einen war es ein Ausdruck der Mitmenschlichkeit und der Güte. Für den anderen offenbar eine unerschöpfliche Quelle, um mühelos an Geld zu kommen. Um fast 17.000 Euro soll ein 63-Jähriger einen mittlerweile pensionierten Pastor betrogen haben. Mal war es der finanzielle Engpass, den der Bittsteller als Grund für „kurze Darlehen“ angab, dann soll Klaus E. dem Pastor weiteres Geld aus der Tasche geleiert haben, indem er vorgab, er erwarte die Auszahlung eines Lottogewinns. Oder er bekomme demnächst Zugriff auf ein Schließfach mit zigtausend Euro.

Alles nur gelogen. So sieht das zumindest die Staatsanwaltschaft, die Klaus E. gewerbsmäßigen Betrug vorwirft. Laut Ermittlungen entlockte der gelernte Altenpfleger dem Pastor Gerhard S. zum Teil mehrfach wöchentlich Geldzuwendungen. Im Einzelnen soll E. seinen Gönner um Beträge zwischen 100 und 1700 Euro erleichtert haben.

Angeklagter besuchte Pastor mehrfach zu Hause

„Herr Pastor, ich bin in Not.“ Mit diesen Worten habe er sich an den Geistlichen gewandt, erzählt der Angeklagte, ein hagerer Mann mit Schnauzbart. Er sei nach einem „Höllenstreit“ mit seiner früheren Lebensgefährtin von München nach Hamburg gezogen, habe hier aber nicht Fuß fassen können. Dann sei er auch noch schwer an Krebs erkrankt. Da habe er den Pastor um Hilfe gebeten. Dieser habe ihm mal 30, mal 40 oder auch mal 100 Euro in die Hand gedrückt. „Aber der Mann hätte mir niemals 1700 Euro gegeben“, weist der Angeklagte die Vorwürfe zurück. Oft habe er dem Geistlichen auch seine Schecks vom Jobcenter anvertraut, die dieser dann für ihn eingelöst und ihm das Geld gegeben habe.

Als Gerhard S. in Pension ging, habe er ihn mehrfach zu Hause besucht. Sie hätten auch eine „geistige Beziehung“ gehabt, über Kunst und andere Dinge gesprochen. Irgendwann habe er mitbekommen, dass auch der Pastor Schulden hat. Auch dann habe er weiter Geld erhalten. Und die Story mit dem Geld im Schließfach? Es sei doch „nicht verboten“, dass er eine „Geschichte erzähle und dann mehr Geld bekomme“, findet Klaus E.

Betrogener Pastor leidet an Demenz

Der Pastor erzählt von seinem „krankhaft schlechten Gedächtnis“. Auf viele Fragen, die die Richterin hat, entgegnet er, er könne sich nicht erinnern. Er habe dem Angeklagten „aus Gutmütigkeit“ immer wieder Geld gegeben. Er habe „eigentlich nicht“ damit gerechnet, dass er es zurückbekomme, erzählt der 78-Jährige. „Er sagte, er werde Geld zurückzahlen. Aber nicht wann.“

Am Ende verhängt das Schöffengericht für den vielfach vorbestraften Angeklagten eine Bewährungsstrafe von 22 Monaten. Mit der Bewährung werde berücksichtigt, dass Klaus E. unheilbar an Krebs erkrankt ist und noch die Möglichkeit haben soll, sein Leben in Freiheit zu beschließen. Es sei aber besonders verwerflich, betont die Vorsitzende, dass der 63-Jährige seine Betrügereien auch dann noch fortsetzte, als er wusste, dass das Opfer an Demenz erkrankt war. Das ist auch das, was dem Angeklagten offenbar nahegegangen ist. In seinem letzten Wort hat Klaus E. betont, dass ihm seine Taten leid tuen. „Und was mich bedrückt, ist der Zustand des Herrn Pfarrer.“