Mann fährt seinen besten Freund tot: Reue vor Gericht

Hamburg. Rettungskräfte versuchten alles, um das Leben des Mannes zu retten. Doch auch die beste ärztliche Kunst hätte Marcus N. nicht helfen können. Zu schwer waren die Verletzungen des 47-Jährigen. Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass der Mann auf dem Beifahrersitz eines Autos an den Folgen eines Verkehrsunfalls starb. Am Steuer saß ein Mann, der dem Opfer besonders nahe stand. Er war sein bester Freund und Trauzeuge – und ist heute ein Mensch, der von sich sagt, sein Leben sei „komplett verändert. Es ist etwas passiert, was mich mein Leben lang verfolgen wird.“

Richter glaubt an Reue Philipp B. hat Tränen in den Augen, als er von dem Tod seines Freundes spricht. „Das werde ich mir nie verzeihen“, sagt der 48-Jährige. Wer den Angeklagten im Prozess vor dem Amtsgericht erlebt, nimmt ihm seine Reue ab. Das betont auch der Richter, der den Berliner am Ende eines zwei Tage dauernden Prozesses unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung verurteilt. „Ich habe keine Zweifel, dass Sie es wirklich bereuen“, sagt der Vorsitzende über eine Autofahrt, bei der Philipp B. zu schnell und alkoholisiert unterwegs war. Sieben Monate Haft mit Bewährung verhängt der Richter über den Angeklagten und bleibt damit zwei Monate unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Zudem ist der Unfallfahrer seinen Führerschein für insgesamt zwei Jahre los. Anzeige HamburgerJOBS.de Bachelor of Arts in Banking & Sales bei der Hamburger Sparkasse Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr Kollision mit einem Bus Philipp B. und sein bester Freund waren am späten Abend des 17. Juli vergangenen Jahres unterwegs, als der 48-Jährige auf der Hannoverschen Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen gemieteten Elektrowagen verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Bus kollidierte. Philipp B. stieg noch selbstständig aus dem Wagen aus, brach dann schwer verletzt zusammen. Der Mann auf dem Beifahrersitz wurde von Ersthelfern aus dem Auto geholt. Ein Zeuge hatte im Prozess geschildert, dass der 47-Jährige viel von seiner Tochter redete und bat, man möge seine Frau informieren. Das waren die letzten Worte, die der Mann sagen konnte, bevor er seinen schwersten inneren Verletzungen erlag. Auch in dem Bus wurden Menschen verletzt, allerdings vergleichsweise leicht, unter anderem erlitten sie Schürfwunden. Der Sachschaden bei dem Unfall wurde auf 25.000 Euro beziffert. Zeugen: BMW hatte hohes Tempo Zeugen hatten von einem hohen Tempo des BMW berichtet. Der Busfahrer hatte geschildert, der BMW von Philipp B. sei auf ihn „zugeschossen. Er kam rausgeschossen auf meine Spur. Im nächsten Moment hat es schon gekracht.“ Ein technischer Sachverständiger hat ermittelt, dass Autofahrer Philipp B. mit mindestens Tempo 70 unterwegs war, als er in die Kurve hineinfuhr und schließlich mit dem Bus zusammenprallte. Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 65 bis 68 sei es physikalisch nicht mehr möglich, besagte Kurve korrekt zu nehmen, sondern man gerate zwingend auf die Gegenfahrbahn, erklärte der Gutachter. Der Unfall wäre „vermeidbar gewesen“, wenn das Tempolimit von 50 eingehalten worden wäre. Zudem hatte Philipp B. zur Tatzeit 0,94 Promille, wie eine Blutprobe ergab. Der Angeklagte ist wie sein verstorbener Freund selber Familienvater. Und er ist Arzt. Seit 20 Jahren sei er als Neurochirurg damit beschäftigt, Menschenleben zu retten, sagt Philipp B. im Prozess mit tränenerstickter Stimme. Was unausgesprochen mitschwingt: wie furchtbar es gerade für ihn als Mediziner sei, für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein. Er hat erzählt, dass er die Witwe seines Freundes finanziell unterstützt. Und dass er „dankbar“ sei, dass die Frau trotz allem bis heute ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm pflege. „Ich möchte mich bei allen betroffenen Menschen aufrichtig entschuldigen. Es tut mir leid.“ Fähigkeiten überschätzt Der Staatsanwalt spricht in seinem Plädoyer von einem „sehr tragischen Unfall mit gravierenden Folgen“. Auch für den Angeklagten seien diese „immer noch spürbar“. Allerdings sei Philipp B. deutlich zu schnell und betrunken Auto gefahren. „Er war leichtsinnig und überschätzte seine Fähigkeiten. Der Angeklagte erkannte die Gefahr zu spät und reagierte zu spät, als der Unfall nicht mehr vermeidbar war.“ Der Verteidiger meint indes in seinem Schlussvortrag, dass „valide Daten“ vom Unfall „nicht eingeholt worden“ seien. Zudem betont er, dass sein Mandant mit der Witwe seines verstorbenen Freundes „komplett im Reinen“ sei. Der Anwalt sagt, sein Mandant sei durch den Unfall genug getroffen. Von einer Strafe solle abgesehen werden. Zu viel getrunken Doch das sieht der Richter ganz anders. Trotz der aufrichtigen Reue des Angeklagten sei entscheidend, dass Philipp B. zu schnell gefahren ist. Und die 0,94 Promille seien „ein sehr hoher Wert. Als Mediziner kennen Sie die Folgen von Alkohol“, betont der Vorsitzende an den 48-Jährigen gewandt. Er selber, so der Richter, habe mal an einem wissenschaftlichen Trinkversuch teilgenommen und reichlich getrunken, sodass er meinte, er sei komplett neben der Spur. Tatsächlich habe er 0,74 Promille gehabt, wie eine Auswertung ergab, und damit einiges weniger als der Angeklagte. Und er hätte sich, so der Richter, „bestimmt nicht zugetraut“, sich noch hinters Steuer zu setzen.