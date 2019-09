Hamburg. Im Hamburger Congresscentrum (CCH), das gerade saniert wird, ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Lagedienstes der Feuerwehr hat auf dem Dach ein Teerkocher gebrannt und eine Dachfläche von 20 mal 30 Metern in Brand gesetzt. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Zwei Gasflaschen, die sich in der Nähe befanden, werden noch gekühlt. Die Nachlöscharbeiten würden sich wohl noch eine Weile hinziehen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Rauchwolke ist weithin zu sehen, sie zieht über die Alster bis nach Rothenbaum, das unmittelbare Umfeld am Dammtor-Bahnhof ist völlig verqualmt. Deswegen wurde der Bahnhof kurzzeitig geräumt. Die Buslinien, die entlang des Dammtor-Bahnhofs verkehren, werden während des Feuerwehreinsatzes umgeleitet.

Die Feuerwehr wurde um 18.35 Uhr alarmiert. Sie war mit drei Löschzügen und 70 Einsatzkräften sowie der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.