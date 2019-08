Seniorin in Blankeneser Wohnung überfallen und gefesselt

Hamburg. Am Donnerstagmittag ist eine Rentnerin in ihrer Wohnung in Blankenese überfallen und ausgeraubt worden, dabei verletzte die 75-Jährige sich schwer. Laut Polizei klingelte der Täter gegen 12.15 Uhr an der Tür der Frau und wurde eingelassen. Sofort drängte der Mann sein Opfer zurück in die Wohnung und fesselte es. Dann stahl er das Portemonnaie mit etwa 150 Euro aus ihrem Rollator und flüchtete in unbekannte Richtung.

Obwohl die ältere Dame bei dem Überfall einen Oberschenkelbruch erlitt, konnte sie sich aus den Fesseln befreien und die Polizei alarmieren. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, eine Sofortfahndung mit zehn Streifenwagen, dem Polizeihelikopter und einem Spürhund blieb ohne Erfolg.

So soll der Blankeneser Räuber aussehen

Bei dem Räuber soll es sich um einen etwa 1,60 Meter großen, zwischen 45 und 55 Jahre alten Mann handeln. Er habe eine kräftige bis dickliche Figur, eine auffällige Nase mit sehr großen Nasenlöchern und lichtes, hellbraun/blondes Haupthaar. Er soll deutsch mit einem Akzent gesprochen haben und mit einem Trenchcoat und einem Schal bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter 040/42 86 - 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.