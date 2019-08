Hamburg. Die Polizei hat nach einem Überfall auf eine 76 Jahre alte Frau in Rahlstedt drei mutmaßliche Räuber und einen Hehler festgenommen. Bereits Ende Juli nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Am Donnerstagmorgen klickten auch bei dem dritten mutmaßlichen Täter die Handschellen. Zudem wurde der Mann festgenommen, der versucht haben soll, die Beute zu verkaufen.

Dem mutmaßlichen Räubertrio wird vorgeworfen, die Senioren am 29. Juni in ihrem Haus an der Greifenberger Straße im Ortsteil Oldenfelde brutal überfallen zu haben. Gegen 15 Uhr klingelte zunächst ein Täter an der Haustür. Weil die Frau ein Paket erwartete, öffnete sie völlig arglos die Tür und wurde sofort von einem maskierten Mann mit einer Schusswaffe bedroht.

Räuber sprühten Opfer Reizgas ins Gesicht

Der Räuber drängte die Senioren zurück in das Haus, in das sofort von zwei weitere maskierte Räuber stürmten. Die Männer fesselten die Frau und durchsuchten das Haus. Dabei entdeckten sie einen Waffenschrank und zwangen die Bewohnerin, die Sportschützin ist, diesen zu öffnen. Neben Langwaffen, die sowohl der Frau als auch ihrem verstorbenen Ehemann gehörten, stahlen die Räuber auch 800 Euro Bargeld.

Bevor sie flüchteten, sprühten sie ihrem Opfer Reizgas ins Gesicht. Eine Nachbarin wurde auf die Hilferufe der 76-Jährigen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die konnte bereits Ende Juli zwei der mutmaßlichen Räuber festnehmen. Am Donnerstagmorgen nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei einen 39 Jahre alter Kroaten fest.

Bei den Ermittlungen in diesem Fall geriet auch ein 20 Jahre alter Deutscher ins Visier der Polizei. Er soll versucht haben, die Waffen zu verkaufen.