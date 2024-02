Hamburg. Wer zum Protest aufruft, welche Route geplant ist, was es für Familien gibt und wie viele Menschen am 25. Februar erwartet werden.

Es ist die dritte große Demonstration, und sie soll wieder groß werden. Am Sonntag sind die Menschen in Hamburg erneut dazu aufgerufen, gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße zu gehen. „Der Protest nach Bekanntwerden des rechtsextremistischen Geheimtreffens in Potsdam darf kein kurzer Aufschrei sein“, sagt Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future in Hamburg, das Teil eines großen Bündnisses ist. „Wir wollen deutlich machen, dass wir nicht aufhören werden, gegen die AfD und andere rechtsextremistische Strömungen zu protestieren – auf der Straße und anderswo.“