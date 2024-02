Hamburg. Commercial Bank HCOB will aus dem Großprojekt aussteigen – das damit von zwei Seiten unter Druck gerät. Opposition: „Krummes Geschäft.“

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in den karnevalsvernarrten Regionen der Republik. Doch auch in Hamburg könnte nun der alte Satz gelten: Für den von manchen als Narretei bewerteten Plan, einen Wolkenkratzer in den Elbschlick zu bauen.