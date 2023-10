Hamburg verlängert Verbot von Pro-Palästina-Demos mit Bezug auf Hamas

Hamburg. Die Hamburger Versammlungsbehörde hat das geltende Verbot von Pro-Palästina-Demonstrationen erneut verlängert. Die Allgemeinverfügung vom 15. Oktober gelte nun bis einschließlich Mittwoch, den 1. November. Das teilte die Polizei Hamburg am Sonnabend mit.

Das Verbot betreffe „alle nicht angemeldeten und nicht behördlich bestätigten Versammlungen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffe auf das Staatsgebiet Israels aufweisen“. Erst am Donnerstag war die Allgemeinverfügung bis einschließlich diesen Sonntag verlängert worden.

Hamburg verlängert Verbot von Pro-Palästina-Demos und droht mit Strafen

Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro geahndet werden. Wer zu einer verbotenen Versammlung öffentlich aufrufe oder sie als Veranstalter oder Leiter durchführe, werde mit einer Haft von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft.

Mehr zum Thema

Am Vorabend war eine genehmigte Demonstration am Hamburger Hauptbahnhof außer Kontrolle geraten. Der Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg (Schura), der zu der Kundgebung aufgerufen hatte, hatte diese daraufhin vorzeitig beendet.