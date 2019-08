Hamburg. Moderatorin Michelle Hunziker (42), die jahrelang zusammen mit Thomas Gottschalk (69) "Wetten, dass..?" moderiert hat, denkt gerne an die ZDF-Fernsehsendung zurück.

"Das war eine schöne Zeit", sagte Hunziker am Mittwoch in Hamburg bei der Eröffnung eines neuen Pop-Up-Cafés am Überseeboulevard in der HafenCity.

Michelle Hunziker wurde in Hamburg von ihrem Ehemann Tomaso Trussardi (M.) begleitet.

Foto: Imago/Future Image

Sie sei immer wieder gerne mit Gottschalk zusammen: "Das ist ein toller Mann", sagte die Schweiz-Italienerin. Zum 70. Geburtstag des Ex-Moderators im Mai kommenden Jahres soll eine "Wetten, dass..?"-Spezialausgabe ausgestrahlt werden, die Gottschalk selbst moderieren soll.

Die Beckers helfen den Carpendales

Hunziker war mit ihrem Ehemann Tomaso Trussardi in die Hansestadt gekommen. Zusammen mit anderen Prominenten wie Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes, Sängerin Sarah Lombardi, Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Designerin Barbara Becker mit Sohn Elias wollten die beiden das Projekt "hand2hold" von Annemarie und Wayne Carpendale unterstützen.

Der Erlös aus dem Verkauf der Merchandising-Artikel kommt dem Projekt für benachteiligte Kinder zugute, das die beiden Moderatoren ins Leben gerufen haben.