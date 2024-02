Hamburg. Das Ukrainian Classical Ballet bringt die Hochkultur zurück ins runderneuerte Congress Center Hamburg und sorgt für lange Schlangen.

Das Foyer sieht schonmal aus wie in einem richtigen Theater. Da hat die Generalüberholung des CCH richtig was gebracht: Es ist hell, offen, viel Holz sorgt für eine edle Anmutung. Dass man in den dritten Stock muss, obwohl man Tickets fürs Parkett hat, verwirrt ein paar Besucher bei „Schwanensee“ vom Ukrainian Classical Ballet, der ersten großen Hochkulturveranstaltung seit der Renovierung, aber das ist lösbar, zumal man von hilfreichen Mitarbeitern freundlich über die Rolltreppen gelotst wird.